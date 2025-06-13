محافظ المنيا: نحرص على دعم المنظومة التعليمية وتوفير بيئة محفزة للإبداع

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حفل تخرج طلاب مدرسة المنيا الجديدة الرسمية المتميزة للغات، بحضور صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور عماد الدين محمود، وكيل المديرية، والدكتور بهاء حسن مدير ادارة المنيا التعليمية، وهشام أحمد، مدير المدرسة، إلى جانب لفيف من القيادات التعليمية وأولياء الأمور.

وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة الطلاب وأسرهم فرحتهم بهذا اليوم المميز، مشيداً بالمستوى المتميز للمدرسة وجهود هيئة التدريس في إعداد جيل واعد من الطلاب القادرين على مواكبة تحديات المستقبل، مؤكداً حرص المحافظة على دعم المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتميز.

تكريم أوائل الطلاب

تضمن الحفل فقرات فنية وأغانى وطنية متنوعة قدمها الطلاب، إلى جانب تكريم أوائل الطلاب وعدد من المعلمين المتميزين.