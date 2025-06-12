من بينهم طفلة 5 سنوات.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

ينشر " صدى البلد" أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط شمال المنيا، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين تم نقل الجثتين والمصابين الي المستشفي، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في مركز ملوي المتوفين هم فوزيه. ع. ع 65 سنه، وعبد السميع. ر. ع 77 سنه ، فيما اصيب 11 آخرين وهم احمد. م. س 29 سنه، ومحمد. م. م 25 سنه، وسيد. ج. ش 21 سنه، ومحمد. ج. ع 18 سنه، ومحمد. س. م51 سنه ، واشرف. ر 23 سنه، ومكه. ا. ر 5 سنه وزينب. ح. م 30 سنه ، ومصطفي. ر. م 47 سنه، وجمال. ع. ا 62 سنه، ومحمد. ع. م 70 سنه جمعيهم من مركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى المستشفى النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وايداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

