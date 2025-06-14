محافظ المنيا يسلم 328 عقد تقنين أراضي أملاك

سلم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، 328 عقدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، في إطار جهود المحافظة لتسريع إجراءات التقنين وتأتي هذه المبادرة ضمن سياسة الدولة الرامية إلى الحفاظ على المال العام وتوفير استقرار عمراني مستدام، حيث يتم تطبيق نظام السداد بالتقسيط للتيسير على المواطنين الراغبين فى التقنين وتخفيف العبء المالي عليهم.

وأكد المحافظ حرصه على سرعة إنهاء عقود التقنين لان مصالح المواطنين لا تتحمل التأخير، وأن المحافظة تسعى جاهدة لإنجاز الملف الحيوي الخاص بتقنين الأراضي بما يضمن توازنًا بين الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة معًا، موضحا أن النظام الجديد يتيح تقسيط مبالغ التقنين، مما ييسر الإجراءات ويعزز من الإقبال على تسوية الوضع القانوني للأراضي .

تقنين أوضا أراض أملاك الدولة

كما وجه محافظ المنيا مسؤولي جهاز أملاك الدولة بالتفاعل و التواصل المباشر مع الراغبين فى إنهاء التقنين وتيسير الإجراءات، لافتا إلى أن نسب الإنجاز حتى نهاية مايو ٢٠٢٥ تشير إلى تقدم ملموس في هذا الملف الهام

وشدد اللواء كدواني على أن المحافظة لن تتوانى في إزالة أي عقبات إجرائية وتسهيل نظم دفع المستحقات المالية على المواطنين الراغبين في التقنين، وأن النظام الجديد قائم على الشفافية وتبسيط الإجراءات في إطار القانون وتوجيهات القيادة السياسية .