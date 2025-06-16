محافظ المنيا يبحث تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحقيق عوائد اقتصادية

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة ميدانية لتفقد عدد من قطع الأراضي غير المستغلة بمدينة المنيا، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لها لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية وسكنية تعود بالنفع العام على المواطنين وتعظيم الموارد الذاتية ومدخلات المحافظة بما يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

فرص استثمارية

أكد محافظ المنيا حرص الحكومة على استغلال المزايا التنافسية والنسبية بالمحافظات التى تمتلك فرص تنموية واستثمارية واعدة في عدد من المجالات ومن بينها التجارية والاستثمارية والسكنية والخدمية بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق عوائد اقتصادية حقيقية ومستدامة بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

رافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا ومنال خيرى مدير الاستثمار بالمحافظة، حيث تم معاينة عدد من المواقع الحيوية لدراسة استخدامها في إقامة مشروعات تنموية وخدمية، منها قطعة أرض على طريق مصر أسوان الزراعي بجوار كوبرى الاضافية للاستفادة منها بشكل أمثل ، قطعة ارض بحى غرب المدينة بشارع سكة تلة تابعة للوحدة المحلية لدراسة امكانية انشاء موقف حضارى للسيارات الخاصة بقرى الغروب ، كما تضمنت الجولة معاينة قطعة أرض بمشروع المشتل بحي وسط المدينة بشارع كورنيش النيل لدراسة إمكانية طرحها للاستثمار.