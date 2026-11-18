وصلت القوافل التعليمية والتنموية إلى مدرسة الشهيد محمد علي بوادي الشيخ ، في عمق الوديان بمدينة طور سيناء، ضمن زيارة ميدانية ترأستها الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، بمشاركة وفد من مديرية التربية والتعليم وإدارة التنمية المستدامة ونقابة المعلمين والهلال الأحمر، في خطوة تستهدف دعم الطلاب وتوفير الخدمات التعليمية والتوعوية بالمناطق النائية والتجمعات الجبلية.

وتأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن تكثيف القوافل التعليمية والزيارات الميدانية، والاهتمام بأبناء الوديان والتجمعات التنموية، بما يحقق تكافؤ الفرص التعليمية ويضمن وصول الخدمات إلى الطلاب دون أن تشكل المسافات الجغرافية عائقًا أمام حصولهم عليها.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا أن القوافل التعليمية تمثل إحدى الآليات المهمة لتحقيق العدالة التعليمية والوصول إلى الطلاب في المناطق الجبلية والتجمعات النائية، مشيرة إلى أن أبناء الوديان يحظون باهتمام كبير من المديرية، وأن بُعد المسافات لن يكون عائقًا أمام حصولهم على الخدمات التعليمية والرعاية اللازمة.

وأضافت أن المديرية تحرص على تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس، والتعرف على احتياجات الطلاب والمعلمين على أرض الواقع، وتعزيز التعاون مع إدارة التنمية المستدامة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتقديم خدمات متكاملة لأبناء جنوب سيناء

وضم الوفد عصام رجب حافظ، المشرف العام على التعليم، وعبير الطباخ، مدير إدارة التنمية المستدامة، وأميمة عبد المعطي، مدير إدارة التعليم الابتدائي، وسليمان أبو الفضل، موجه عام اللغة العربية، وسحر سلطان، موجه اللغة العربية بالتعليم الثانوي، وسناء عزام، منسق المديرية، وحليمة حسين، رئيس قسم التنمية المستدامة بإدارة طور سيناء التعليمية.