ماذا يحدث عند تناول التين الشوكي

تناول التين الشوكي له فوائد صحية كثيرة، لكنه أيضًا قد يسبب بعض الأعراض الجانبية لبعض الناس. إليك ما يحدث لجسمك عند تناوله:
الفوائد الصحية لتناول التين الشوكي:
يحسّن الهضم:
يحتوي على ألياف تساعد في تسهيل حركة الأمعاء ومنع الإمساك.
ينظّم السكر في الدم:
قد يساعد في تقليل امتصاص السكر من الطعام، مما ينفع مرضى السكري (لكن لا يُغني عن العلاج).
يعزز المناعة:
يحتوي على فيتامين C ومضادات أكسدة تقوّي المناعة.
مفيد للبشرة:
بفضل مضادات الأكسدة وفيتامين E، يساهم في حماية البشرة من الشيخوخة.
يحافظ على صحة القلب:
غني بالألياف والبوتاسيوم، مما يساعد في خفض الكوليسترول وضغط الدم.
يرطّب الجسم:
يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مفيدًا في الصيف.
أضرار أو أعراض جانبية محتملة:
الإمساك:
رغم أنه غني بالألياف، فإن الإفراط في أكله أو تناوله دون شرب ماء كافٍ قد يسبب إمساكًا شديدًا.
انسداد بالأمعاء (نادر):
في حال تناول كميات كبيرة خاصة مع البذور، قد يسبب "كتلة" تسد الأمعاء، وده بيحصل أحيانًا عند الأطفال أو كبار السن.
الحساسية:
نادرًا، قد يسبب حساسية أو تهيّج عند البعض.
التأثير على القولون:
بعض الأشخاص المصابين بالقولون العصبي قد يشعرون بانتفاخ أو تهيج بعد تناوله.
نصائح عند تناوله:
يُفضل عدم الإفراط في تناوله (حبتين إلى 3 يوميًا كافية).
شرب كمية كافية من الماء بعد الأكل.
تقشيره بعناية لتجنب الشوك الدقيق الذي قد يسبب حكة في اليد أو الفم.