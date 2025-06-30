في 10 دقائق.. اصنعي كيكة الشوكولاتة على البوتجاز من غير فرن

إذا كنتي تريدين عمل كيكة لذيذة وهشة من غير فرن ومن غير تعب، جربي كيكة البوتجاز السريعة بالشوكولاتة بمكوناتها للببسيطة، وطريقتها سهلة جدًا.. وتكون جاهزة في 10 دقائق

المكونات:

2 بيضة

نصف كوب سكر

نصف كوب حليب

نصف كوب زيت

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب كاكاو خام

كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

للتزيين (اختياري):

شوكولاتة سايحة أو كريمة أو سكر بودرة

الطريقة:

في وعاء، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا جيدًا حتى يفتح لونه.

أضيفي الحليب والزيت، وقلّبي حتى يمتزج الخليط.

أضيفي الكاكاو وقلبي جيدًا حتى يذوب.

ضيفي الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح وقلّبي بمعلقة أو مضرب يدوي حتى تتجانس كل المكونات.

جهزي طاسة (تيفال أو غير قابلة للالتصاق)، وادهنيها بشوية زيت أو زبدة.

صبي الخليط فيها، وغطي الطاسة بغطاء محكم.

ضعيها على نار هادئة جدًا (يمكنكِ استخدام شبكة معدنية أسفل الطاسة لتوزيع الحرارة).

اتركيها من 8 لـ 10 دقائق وابدئي في اختبارها بطرف سكين أو عود خشبي.

إذا خرج نظيفًا، يبقى الكيكة استوت.. ارفعيها واتركيها تبرد شوية.

زينيها بالشوكولاتة السايحة أو أي توبينج تحبيه.

نصائح:

لا تفتحي الغطاء قبل 8 دقائق حتى لا تهبط الكيكة.

ممكن تضيفي قطع شوكولاتة داخل العجين لمزيد من الطراوة.

جاهزة تتقدمي جنب كوب شاي أو نسكافيه، وتسعدك جدًا طعمها الهش واللذيذ