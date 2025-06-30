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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بمثابة علبة فيتامين .. تناول ثمرة باذنجان يوميا وشاهد ماذا يحدث لجسمك

ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك
ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك
أسماء عبد الحفيظ

ينصح الكثير من الأطباء بتناول ثمرة من الباذنجان، يوميا او مرة أسبوعيا على الأقل، وأنها بديل جيد للفيتامينات الطبية، كما أنها بمثابة كنز غذائي، كما أن كثيرون يتجاهلونه لصالح خضروات أكثر شهرة، دون أن يدركوا أن ثمرة واحدة منه قد تساوي علبة فيتامينات كاملة.

نصح الدكتور أحمد الجزار استشارى النساء والتوليد، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بتناول ثمرة باذنجان يوميًا، مشيرا إلى أنها تُغذي الأعضاء الحيوية، وتُسهم في الوقاية من أخطر الأمراض المزمنة.

ماذا تحتوي ثمرة الباذنجان؟

  • عندما تنظرين إلى الباذنجان، قد يبدو لكِ بسيطًا، لكنه يحمل داخله تركيبة غذائية مدهشة:
  • الألياف الغذائية: لتعزيز الهضم وصحة القولون
  • مضادات الأكسدة: أبرزها "الناسونين" الموجودة في القشرة الأرجوانية، تحارب الشيخوخة والأمراض
  • الفيتامينات: B1، B6، C، K
  • المعادن: البوتاسيوم، المغنيسيوم، المنغنيز، النحاس
  • مركبات البوليفينول: التي تقاوم السرطان وتحسن وظائف الدماغ
  • هذه المكونات تعمل معًا لتمنح جسمك دفعة صحية طبيعية، تعادل تأثير العديد من المكملات الصيدلانية.

فوائد مذهلة تبدأ من أول ثمرة

 تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك 

1. تعزيز صحة القلب والشرايين

الباذنجان غني بالألياف والبوتاسيوم، ويحتوي على مركبات تقلل من الكوليسترول الضار LDL، وتزيد من الجيد HDL، كما تعمل مضادات الأكسدة فيه على تقوية جدران الأوعية الدموية، مما يقي من تصلب الشرايين.

الدليل العلمي: دراسة نُشرت في "Journal of Nutritional Biochemistry" أوضحت أن مركب الناسونين الموجود في الباذنجان يساهم في خفض ضغط الدم ويحسن تدفق الدم في الشرايين الدقيقة.

2. يحارب السرطان بخلاياه الأرجوانية

قشر الباذنجان غني بالأنثوسيانين، وهي مركبات تمنع تكاثر الخلايا السرطانية وتحفز موتها الطبيعي. كما يحتوي على حمض الكلوروجينيك، وهو من أقوى مضادات الأكسدة التي تقتل الجذور الحرة.

3. يعزز وظائف الدماغ

يُحسن الباذنجان التواصل بين خلايا الدماغ بفضل محتواه من الأنثوسيانين، ما يُساعد على تقوية الذاكرة، وتأخير أعراض الشيخوخة الدماغية مثل الزهايمر.

4. يدعم إنقاص الوزن

ثمرة الباذنجان متوسطة الحجم لا تحتوي سوى على 25 سعرة حرارية! وهي مليئة بالألياف، مما يُعطي إحساسًا بالشبع لساعات طويلة دون اكتساب دهون إضافية.

5. ينظف الكبد من السموم

الكبد هو عضو التخلص من السموم، والباذنجان يحتوي على مضادات أكسدة تحفز نشاط أنزيمات الكبد وتساعد على تنقية الدم.

6. يحمي من السكري

الألياف القابلة للذوبان في الباذنجان تبطئ امتصاص السكر في الدم، ما يساعد على تنظيم مستوياته وتقليل مقاومة الإنسولين.

كيف يؤثر على جمالك؟

1. بشرة نضرة وشابة

فيتامين C ومضادات الأكسدة في الباذنجان تساعد على إنتاج الكولاجين، وتقليل التجاعيد والبقع الداكنة، كما تحارب التأكسد الناتج عن التلوث وأشعة الشمس.

2. شعر قوي وصحي

الفيتامينات والمعادن، خاصة البوتاسيوم والمغنيسيوم، تُغذي بصيلات الشعر وتحميه من التساقط.

.تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك 

3. أظافر وأسنان قوية

الباذنجان يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، ما يُقوي بنية العظام والأظافر، ويحمي اللثة من الالتهابات.

 طرق صحية لتناول الباذنجان يوميًا

تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك 

للاستفادة القصوى من الباذنجان دون إضافة دهون غير صحية، إليكِ أفضل الطرق لتناوله:

  • مشوي في الفرن مع رشة زيت زيتون وبهارات
  • مطهو على البخار ثم يُخلط مع عصير ليمون وثوم
  • سلطة بابا غنوج: غنية بالألياف والمذاق الرائع
  • شرائح مقلية بزيت صحي مثل زيت جوز الهند أو الزيتون بكميات محدودة
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بمثابة علبة فيتامين .. تناول ثمرة باذنجان يوميا وشاهد ماذا يحدث لجسمك

ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك
ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك
ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك

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