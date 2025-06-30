5 إشارات مبكرة تحذيرية لالتهاب المفاصل.. لا يجب تجاهلها

رغم أن الكثيرين يربطون التهاب المفاصل مباشرةً بآلام المفاصل والتصلب، إلا أن الأطباء يحذرون من أن هذه الحالة المعقدة قد تبدأ بإشارات مبكرة قد لا تبدو في ظاهرها مرتبطة بالمفاصل على الإطلاق، الكشف المبكر عن هذه العلامات قد يُحدث فارقاً كبيراً في السيطرة على الأعراض ومنع تفاقم المرض.

التهاب المفاصل، بأشكاله المختلفة، يصيب قرابة 600 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 18 مليون يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، بحسب تقديرات عالمية حديثة، ويُرجع الخبراء هذا الارتفاع المتسارع إلى عوامل عدة، أبرزها الشيخوخة، وازدياد معدلات السمنة، والإصابات المتكررة.





كيف يبدأ التهاب المفاصل؟

يتطور التهاب المفاصل عندما يتعرض الغضروف – الذي يعمل كوسادة بين العظام – إلى التلف أو التآكل التدريجي. هذا التدهور يؤدي إلى احتكاك العظام ببعضها البعض، مما يسبب التورم، والتيبّس، وصعوبة الحركة، وفي حالات معينة، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، تهاجم المناعة الجسم نفسه مسببة التهابات مستمرة في المفاصل.





الاعراض المبكرة لالتهاب المفاصل





1. انخفاض نطاق الحركة

قد تلاحظ فجأة صعوبة في ثني الركبتين أو إغلاق قبضة اليد، كما كنت تفعل في السابق، هذا التقييد في الحركة غالباً ما يكون نتيجة الالتهاب والتورم داخل المفصل، وهو من المؤشرات المبكرة التي تستدعي التدخل السريع.



2. التعب والضعف العام

التعب المستمر غير المبرر قد يكون من أولى علامات التهاب المفاصل، خاصة الأنواع المناعية مثل الروماتويدي أو الذئبة. وفي كثير من الحالات، لا يختفي هذا الشعور حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة، وقد يصاحبه ضعف في العضلات.

3. ضيق في التنفس

على الرغم من أنه لا يُعد عرضاً تقليدياً لالتهاب المفاصل، إلا أن ضيق التنفس قد يظهر في المراحل المبكرة لدى بعض المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. ويرتبط ذلك بتأثير الالتهاب على الرئتين، مسبباً حالات مثل التليف الرئوي أو التهاب الغشاء البلوري .





4. جفاف في العينين

جفاف العين، والحكة، والإحساس بوجود جسم غريب داخل العين، قد تكون جميعها علامات مبكرة على التهاب المفاصل الروماتويدي، ويرى المختصون أن الالتهاب في الغدد الدمعية قد يؤدي إلى حالة تُعرف باسم “التهاب القرنية والملتحمة الجاف”، وغالباً ما تكون مصحوبة بأعراض أخرى في المفاصل.

5. ارتفاع في درجة الحرارة

رغم أن الحمى ليست من الأعراض الشائعة لجميع أنواع التهاب المفاصل، إلا أنها قد تظهر في الحالات الالتهابية، وتحديداً في الروماتويدي أو التفاعلي. في مثل هذه الحالات، قد تعكس الحمى استجابة التهابية نشطة في الجسم، أو تشير إلى وجود عدوى مصاحبة، ما يستوجب التقييم الطبي العاجل.

المصدر: timesnownews