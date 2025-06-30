قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خزينة الأهلي تستقبل 10.8 مليون دولار من الفيفا
النواب يناقش تعديلات الإيجار القديم اليوم
أسعار العملات العربية في مصر يوم الإثنين 30 يونيو 2025
هل يجوز أداء الصلاة في السيارة أثناء السفر؟.. الإفتاء تجيب
أسعار رينو داستر 2025 الجديدة في السوق السعودي.. صور
حازم إمام: انتقال زيزو للأهلي ضربة موجعة للزمالك
مصر بعد ثورة 30 يونيو.. قرارات سيادية أنهت الجماعة وأعادت الهيبة للدولة
مشروع قانون جديد يعيد رسم ملامح التعليم ويربطه بسوق العمل
سرايا القدس تعلن استهداف نقطة عسكرية إسرائيلية في جنين
أمريكا.. إطلاق نار يستهدف رجال إطفاء بولاية آيداهو
معنى الظلم في دعاء سيدنا يونس إني كنت من الظالمين.. تعرف عليه
تشريع جديد يوسع التعليم التكنولوجي ويمنح المدارس دورا في التنمية الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 إشارات مبكرة تحذيرية لالتهاب المفاصل.. لا يجب تجاهلها

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل
هاجر هانئ

رغم أن الكثيرين يربطون التهاب المفاصل مباشرةً بآلام المفاصل والتصلب، إلا أن الأطباء يحذرون من أن هذه الحالة المعقدة قد تبدأ بإشارات مبكرة قد لا تبدو في ظاهرها مرتبطة بالمفاصل على الإطلاق، الكشف المبكر عن هذه العلامات قد يُحدث فارقاً كبيراً في السيطرة على الأعراض ومنع تفاقم المرض.

التهاب المفاصل، بأشكاله المختلفة، يصيب قرابة 600 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 18 مليون يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، بحسب تقديرات عالمية حديثة، ويُرجع الخبراء هذا الارتفاع المتسارع إلى عوامل عدة، أبرزها الشيخوخة، وازدياد معدلات السمنة، والإصابات المتكررة.


 

كيف يبدأ التهاب المفاصل؟

يتطور التهاب المفاصل عندما يتعرض الغضروف – الذي يعمل كوسادة بين العظام – إلى التلف أو التآكل التدريجي. هذا التدهور يؤدي إلى احتكاك العظام ببعضها البعض، مما يسبب التورم، والتيبّس، وصعوبة الحركة، وفي حالات معينة، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، تهاجم المناعة الجسم نفسه مسببة التهابات مستمرة في المفاصل.

التهاب المفاصل


 

الاعراض المبكرة لالتهاب المفاصل


 

1. انخفاض نطاق الحركة

قد تلاحظ فجأة صعوبة في ثني الركبتين أو إغلاق قبضة اليد، كما كنت تفعل في السابق، هذا التقييد في الحركة غالباً ما يكون نتيجة الالتهاب والتورم داخل المفصل، وهو من المؤشرات المبكرة التي تستدعي التدخل السريع.
 

2. التعب والضعف العام

التعب المستمر غير المبرر قد يكون من أولى علامات التهاب المفاصل، خاصة الأنواع المناعية مثل الروماتويدي أو الذئبة. وفي كثير من الحالات، لا يختفي هذا الشعور حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة، وقد يصاحبه ضعف في العضلات.

علاج التهاب المفاصل

3. ضيق في التنفس

على الرغم من أنه لا يُعد عرضاً تقليدياً لالتهاب المفاصل، إلا أن ضيق التنفس قد يظهر في المراحل المبكرة لدى بعض المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. ويرتبط ذلك بتأثير الالتهاب على الرئتين، مسبباً حالات مثل التليف الرئوي أو التهاب الغشاء البلوري .


 

4. جفاف في العينين

جفاف العين، والحكة، والإحساس بوجود جسم غريب داخل العين، قد تكون جميعها علامات مبكرة على التهاب المفاصل الروماتويدي، ويرى المختصون أن الالتهاب في الغدد الدمعية قد يؤدي إلى حالة تُعرف باسم “التهاب القرنية والملتحمة الجاف”، وغالباً ما تكون مصحوبة بأعراض أخرى في المفاصل.

5. ارتفاع في درجة الحرارة

رغم أن الحمى ليست من الأعراض الشائعة لجميع أنواع التهاب المفاصل، إلا أنها قد تظهر في الحالات الالتهابية، وتحديداً في الروماتويدي أو التفاعلي. في مثل هذه الحالات، قد تعكس الحمى استجابة التهابية نشطة في الجسم، أو تشير إلى وجود عدوى مصاحبة، ما يستوجب التقييم الطبي العاجل.

المصدر: timesnownews

التهاب المفاصل الروماتويدي الشيخوخة العظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر في مصر المحلي والأجنبي

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر اليوم في مصر المحلي والأجنبي

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا بأنواعها في الأكشاك؟

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا والأجنبي في الأكشاك؟

معاش

معاش شهري لربات البيوت دون وظيفة

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب الجاي.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين

حادث الاوتوستراد

الونش دهس أسرة كاملة.. مصرع سيدة وابنتها وإصابة زوجها وآخر في حادث الأوتوستراد

زيادة معاشات شهر يوليو 2025

زيادة معاشات شهر يوليو 2025 رسميا .. الموعد وقيمة الزيادة الجديدة

حادث المنوفية

النيابة العامة: حبس مالك التريلا المتسببة في حادث إقليمي المنوفية

الفريق ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا القدرة على التعامل مع جميع التهديدات العالمية

ترشيحاتنا

مخدرات ارشيفية

تجديد حبس مروجي المخدرات بدار السلام

حريق - أرشيفية

السيطرة على حريق داخل جراج في مدينة نصر

حريق مصر الجديدة

إخماد حريق شقة سكنية بميدان الإسماعيلية في مصر الجديدة| صور

بالصور

لقطات من المؤتمر الصحفي لمسرحية المللك لير

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

فيديو

هيفاء وهبي

بالفيديو.. هيفاء وهبي وبوسي تواصلان تصدر التريند بأغنية فيلم "أحمد وأحمد"

مروة عبد المنعم

صوت التليفون بيخوفني... فنانة مشهورة تعاني من فوبيا غريبة

ايمان عبد اللطيف

إعفاء من مصروفات المدارس.. قرارات عاجلة من الحكومة لصالح أسر ضحـ.ايا الإقليمي

محمد رمضان

محمد رمضان يتصدر ترند يوتيوب وسناب شات بأغنية أنا أنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد