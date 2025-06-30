5 أخطاء شائعة لا تدرك النساء ارتكابها عند فقدان الوزن

بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها العديد من النساء لإنقاص أوزانهن، إلا أن الطريق غالبًا ما يكون محفوفًا بتحديات غير ظاهرة، تقف عائقًا أمام الوصول إلى نتائج فعّالة.

وفقًا لخبراء التغذية والصحة، لا يكمن التحدي فقط في “ماذا نأكل أو كم نتحرك”، بل أيضًا في كيفية التعامل مع أجسادنا، والعادات اليومية التي نتصورها صحيحة بينما تؤثر سلبًا على أهدافنا.





أخطاء شائعة لا تدرك النساء أنهن يرتكبنها خلال فقدان الوزن

فيما يلي خمسة من أكثر الأخطاء شيوعًا في رحلة فقدان الوزن لدى النساء:





1. الحرمان المفرط وخفض السعرات بشكل حاد

يعتقد البعض أن تقليل السعرات الحرارية لأدنى حد ممكن هو الحل السريع. إلا أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى تباطؤ في الأيض، وفقدان للكتلة العضلية بدلًا من الدهون، إضافة إلى الإرهاق واضطراب المزاج. يحتاج الجسم إلى وقود كافٍ، خاصة من البروتينات والدهون الصحية، ليستمر في أداء وظائفه الحيوية بكفاءة.

2. تخطي الوجبات، بالأخص الإفطار

الإفطار هو ما “يوقظ” عملية الأيض ويثبت مستويات السكر في الدم لبقية اليوم. تجاهله قد يؤدي إلى نوبات من الجوع الشديد لاحقًا، مما يدفع لتناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة. وجبة صباحية متوازنة – مثل البيض، أو الشوفان، أو الزبادي بالفواكه – تضع الجسم على مسار أفضل للسيطرة على الجوع طوال اليوم.





3. الاعتماد على المنتجات الدايت والمُعالجة

المنتجات التي تحمل ملصقات “خالية من السكر” أو “قليلة الدسم” قد لا تكون دائمًا الخيار الأفضل. كثير منها يحتوي على محليات صناعية ومكونات مكررة لا تشبع ولا تقدم قيمة غذائية حقيقية. الأفضل هو التوجه نحو الطعام الطبيعي الكامل – خضروات، فواكه، حبوب كاملة، مكسرات، وبروتينات صحية.

4. الإجهاد المفرط من التمارين دون راحة

في حين أن النشاط البدني عنصر أساسي، فإن الإفراط في ممارسة التمارين المكثفة دون راحة كافية قد ينعكس سلبًا على الجسم، فيؤدي إلى الإرهاق أو الإصابات أو حتى اضطراب في الهرمونات. الاتساق هو المفتاح، وليس الشدة فقط. التمارين المتوازنة مثل المشي، واليوغا، وتمارين القوة، مع أيام راحة منتظمة، تحقق نتائج أفضل على المدى الطويل.

5. عدم شرب كمية كافية من الماء

الماء ليس فقط ضروريًا للبقاء على قيد الحياة، بل أيضًا لفقدان الوزن. يساعد في تنظيم الشهية، وتعزيز الأيض، والتخلص من السموم. كثير من النساء يخلطن بين العطش والجوع. شرب كوب من الماء قبل الوجبات قد يساعد في تقليل كمية الطعام المتناولة.





المصدر: times of india