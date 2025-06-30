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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل النظام الغذائي الغني بالبروتين يهدد صحة القلب؟ خبراء يوضحون

البروتين
البروتين
هاجر هانئ

يتجه كثيرون نحو الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين بهدف فقدان الوزن أو بناء الكتلة العضلية، دون إدراك أن هذا التوجه قد يحمل في طياته تهديداً غير متوقع لصحة القلب. وفقاً لما يؤكده عدد من خبراء التغذية وأمراض القلب، فإن الإفراط في تناول البروتين، خصوصاً من المصادر الحيوانية، قد يساهم في زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتصلب الشرايين.


ويحذّر الأطباء من الاعتقاد الخاطئ بأن الجسم الرياضي الممشوق دليل قاطع على صحة القلب، فالكتلة العضلية البارزة لا تحمي من التراكمات الصامتة للبلاك داخل الشرايين، والتي قد تؤدي إلى نوبات قلبية مفاجئة، ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) الناتج عن الأنظمة الغنية بالدهون المشبعة المرافقة لبعض مصادر البروتين الحيواني.

كيف يؤدي النظام الغذائي الغني بالبروتين إلى النوبات القلبية؟

وتكشف الأبحاث الحديثة عن دور محوري لحمض أميني يُعرف باسم “ليوسين”، والموجود بكميات كبيرة في العديد من مصادر البروتين، في تسريع تطور تصلب الشرايين. حيث تبين أن استهلاك أكثر من 25 غراماً من البروتين في الوجبة الواحدة، أو ما يتجاوز 22% من الاحتياج اليومي للطاقة، يؤدي إلى ارتفاع مستويات الليوسين في الجسم. هذه المستويات تنشط مسارات خلوية معينة في جهاز المناعة، ما يعزز من عملية التصلب داخل جدران الشرايين.

ورغم أن الأحماض الأمينية هي حجر الأساس لبناء البروتينات، إلا أن الليوسين تحديداً أظهر ارتباطاً سلبياً بأمراض القلب، في حين لا تظهر الأحماض الأخرى التأثير ذاته.

البروتين


 

كم يحتاج الجسم من البروتين؟

يشدد الخبراء على أهمية التوازن، إذ لا توجد كمية واحدة مثالية من البروتين تناسب الجميع. بل تختلف الاحتياجات بحسب العمر، والحالة الصحية، ونمط الحياة، ومعدل النشاط البدني. ومع ذلك، تشير التوصيات العامة إلى أن تناول ما بين 20 إلى 30 غراماً من البروتين في كل وجبة، مقسّمة على مدار اليوم، هو هدف صحي مناسب لمعظم البالغين، وتُحذر الأبحاث من أن الكميات الزائدة عن هذا المعدل لا تُستخدم لبناء العضلات بل تُخزَّن على شكل سعرات حرارية قد تُسهم في زيادة الوزن ورفع نسب الكوليسترول.

البروتين

مصادر بروتينية أكثر أماناً لصحة القلب

ينصح المختصون باختيار مصادر نباتية غنية بالبروتين، مثل البقوليات، والمكسرات، وبذور الشيا، والشوفان، والكينوا، والخضروات، كونها تحتوي إلى جانب البروتين على مركّبات مضادة للأكسدة وألياف غذائية تعزز من صحة الأوعية الدموية، ويؤكد الخبراء أن النظام الغذائي المتوازن، الذي يجمع بين البروتينات الصحية، والدهون غير المشبعة، والكربوهيدرات المعقدة، هو السبيل الأفضل نحو قلب سليم وجسم قوي في آنٍ واحد.

المصدر: timesnownews

البروتين صحة القلب اضرار البروتين

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