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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل فطائر بالشوكولاتة .. سهلة ولذيذة

فطائر الشكولاتة
فطائر الشكولاتة
هاجر هانئ

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على مرقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طريقة عمل فطائر  بالشوكولاتة فهي من الحلويات اللذيذة و الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.


 

مقادير فطائر بالشكولاتة 

العجينة:

٢ ونصف كوب دقيق

1 كوب حليب دافئ

ملعقة و نصف صغيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة، لينة

1 حبة كبيرة بياض البيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

للتلميع

1 حبة كبيرة صفار البيض

نصف ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان


 

الحشو:

300 جرام شوكولاتة


طريقة تحضير فطائر بالشكولاتة

• 1.استعملي قالب كب كيك، امسحي القوالب بالزبدة ثم انثري الدقيق. اتركيه جانبا.

• 2.العجينة: في وعاء الخلاط ضعي ربع كوب من الحليب، الخميرة والسكر، انتظري لبضع دقائق ليفور.

• 3.اضيفي بقية الحليب، الزبدة، بياض البيض، الفانيليا. ثبتي مضرب العجن وشغلي لتختلط المكونات مع بعضها.

• 4.اضيفي نصف كمية الدقيق، اضيفي الملح والبيكنج باودر، استمري بالعجن مع إضافة المزيد من الدقيق حسب الحاجة مع المحافظة على ان تكون العجينة لينة ولزجة ولكن لا تلتصق بالوعاء. اعجني على سرعة بطيئة ٥ دقائق. ضعي العجينة في طبق مدهون أتركيها ليتضاعف حجمها.

• 5.قطعي العجينة الى ١٢ كرة. غلفيها واتركيها ترتاح بضع دقائق.

• 6.قطعي كل قطعة من العجينة الى ٤ كرات صغيرة.

• 7.قطعي الشوكولاتة الى مكعبات مقاس ١ سم تقريبا.

• 8.خذي كرة من العجينة، اجعليها مثل القرص ثم ضعي مكعب شوكولاتة، اجمعي العجينة فوق الشوكولاتة وثبتي الحواف جيدا. كرري ذلك ثم خذي ٤ كور محشية بالشوكولاتة واجمعيها لتلتصق قليلا مع بعضها ثم ضعيها في القالب. جعل أطراف العجية الى الأسفل

• 9.غطي القوالب بالنايلون واتركيها لتتضاعف.

• 10.امسحي الكيك بخليط التلميع

• 11.ضعيها في الفرن لمدة ١٥ – ٢٠ دقيقة ليصبح لونها ذهبي فاتح.

• 12.اخرجيها من القوالب، ضعيها على شبك واتركيه لتبرد

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