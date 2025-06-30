تبحث الكثير من النساء عن طرق فعالة للحفاظ على نضارة وجمال الوجه، دون استخدام منتجات معقدة أو مكلّفة،في ظل حرارة الصيف العالية وتأثير الشمس المباشر على البشرة.

5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف

إليكِ 5 خطوات بسيطة، لكن فعّالة، تساعدك على الحفاظ على بشرة مشرقة ومحميّة من أشعة الشمس، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف

1. التنظيف اليومي هو الأساس

ابدئي يومك ومساءك بغسول لطيف يناسب نوع بشرتك. الغسول اليومي يساعد على إزالة الأتربة والعرق والزيوت الزائدة، ويمنع انسداد المسام. تجنبي الصابون القاسي، واختاري غسولًا يحتوي على الجلسرين أو الألوفيرا.

5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف

5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف

2. الترطيب ثم الترطيب

البشرة الجافة أكثر عرضة للتقشر والالتهاب. استخدمي مرطب خفيف صباحًا، ومرطب أكثر كثافة قبل النوم. يفضل أن يحتوي المرطب على حمض الهيالورونيك أو النياسيناميد لاحتباس الرطوبة داخل الجلد.

3. لا تخرجي بدون واقٍ شمسي

الخطوة الأهم في الصيف هي الواقي الشمسي. اختاري منتجًا يحتوي على SPF لا يقل عن 30، وضعيه قبل الخروج بنصف ساعة، مع تكرار استخدامه كل ساعتين. يُفضل استخدام واقٍ شمسي معدني للبشرة الحساسة.

4. التغذية الذكية من الداخل

البشرة مرآة لصحتك الداخلية. احرصي على شرب 8 أكواب ماء يوميًا، وتناولي الفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال، والكيوي، والتوت، إضافة إلى الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 مثل الجوز والسلمون.

5. الحماية الفيزيائية مهمة أيضًا

إلى جانب المنتجات، لا تنسي القبعة والنظارات الشمسية والملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة. ارتداء الملابس الواقية يقلل التعرض المباشر لأشعة الشمس بنسبة تزيد عن 60%.

باتباع هذه الخطوات الخمسة، تضمنين بشرة مشرقة ومحمية خلال الصيف، وتقللين فرص ظهور التجاعيد، البقع الداكنة، والحروق. لا تنتظري حتى تتضرر بشرتك، فالوقاية دائمًا أفضل من العلاج.