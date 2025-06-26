في فصل الصيف، تزداد حدة أشعة الشمس، مما يعرض البشرة للعديد من المشكلات مثل الحروق، التصبغات، والجفاف. لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، إليك أفضل الطرق الفعالة:



طرق لحماية بشرتك من أشعة الشمس في الصيف

1. استخدام واقي الشمس بانتظام

اختاري واقيًا يحتوي على SPF لا يقل عن 30.

ضعيه قبل الخروج بـ20 دقيقة.

أعيدي وضعه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق.



2. ارتداء الملابس الواقية

اختاري ملابس طويلة وفضفاضة بلون فاتح.

يفضل أن تكون من خامات تحجب الأشعة فوق البنفسجية (UV).



3. تجنب الشمس وقت الذروة

من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً تكون الشمس في أقوى حالاتها.

حاولي البقاء في الظل خلال هذه الفترة.



4. ارتداء القبعات والنظارات الشمسية

القبعات الواسعة تحمي الوجه والرقبة.

النظارات الشمسية تحمي العيون والمنطقة المحيطة بها من التجاعيد المبكرة.



5. ترطيب البشرة باستمرار

استخدمي مرطبًا مناسبًا لنوع بشرتك خاصة بعد التعرض للشمس.

الترطيب الداخلي مهم أيضًا، فاشربي الكثير من الماء.



6. استخدام مضادات الأكسدة

فيتامين C و E في الكريمات أو السيروم يساعد على تقليل ضرر الشمس.

يمكن أيضًا تناولهم كمكملات غذائية أو من خلال الفواكه والخضروات.



7. تجنب استخدام منتجات مقشرة قبل الخروج

مثل الريتينول أو أحماض الفواكه التي تزيد من حساسية الجلد للشمس.