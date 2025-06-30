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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لابسة جلابية البيت..تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين بمهرجان موازين

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
هاجر هانئ

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال إحيائها حفلا غنائيا أمس ضمن فعاليات مهرجان موازين.

ظهرت شيرين عبد الوهاب في الحفل بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون البيج الذي حمل بعض التطريزات الغير مبالغ فيها.


لم تبالغ شيرين عبد الوهاب في الإكسسوارات والمجوهرات، وبدت بخصلات شعرها القصير المنسدلة، فيما اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.


تعليق ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب 

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، على إطلالة شيرين عبد الوهاب قائلا: "شيرين جاية على مهرجان موازين لابسة جلابية البيت او انا غلطان؟ ما بقا فيه احتمالات او خيارات اخرى تلبسها؟ خلصوا؟ انتهوا؟".


 

كتب: "على الأقل شوية مجهود…ما بيضر....رح تقولولي الناس جاية تسمع و مش تشوف شيرين... يلي بدو يسمع وما يشوف، يفتح الراديو ويجلس ب بيته ال concerts كرمال نشوف الفنان ثم نسمعه".

شيرين عبد الوهاب صور شيرين عبد الوهاب اطلالات شيرين عبد الوهاب

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