كارولين عزمي تستعرض أناقتها بفستان ملفت| شاهد

حرصت الفنانة كارولين عزمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة كارولين عزمي في أحدث ظهور

تألقت كارولين عزمي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مشكوفة واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل ذات اللون البرتقالي.

انتعلت كارولين عزمي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت كارولين عزمي بخصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.