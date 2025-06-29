ابنة حسين فهمي تخطف الأنظار بفستان لافت.. شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لمنة ابنة الفنان حسين فهمي، وذلك خلال حضورها إحدى المناسبات.





تفاصيل إطلالة ابنة حسين فهمي

خطفت ابنة حسين فهمي الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل باللون الأسود واتسم التصميم بأنه لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.



انتعلت ابنة حسين فهمي حذاء أنيق ذا كعب عالي مع كلاتش صغير الحجم باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت ابنة حسين فهمي بخصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.