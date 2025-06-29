فئات في خطر.. احذر عليهم من موجات الحر

هناك فئات من الناس تكون أكثر عرضة للخطر بسبب تأثير الحرارة المرتفعة على أجسامهم، وتشمل هذه الفئات:

أكثر الفئات عرضة للخطر في الطقس الحار:

الأطفال الرضع والصغار

أجسامهم لا تستطيع تنظيم الحرارة جيدًا.

أكثر عرضة للجفاف وضربات الشمس.

كبار السن

تنخفض لديهم القدرة على التعرق وتنظيم حرارة الجسم.

يعانون أحيانًا من أمراض مزمنة تؤثر على استجابتهم للحر.

المرضى بالأمراض المزمنة

مثل مرضى القلب، السكري، ارتفاع الضغط، وأمراض الكلى.

الحرارة تؤثر سلبًا على حالتهم الصحية.

الحوامل

التغيرات الهرمونية والجسدية تزيد من شعورهن بالحرارة.

أكثر عرضة للإرهاق الحراري والجفاف.

العمال في الأماكن المفتوحة

مثل عمال البناء أو الزراعة أو النظافة.

يتعرضون لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

الرياضيون أو ممارسو التمارين في الهواء الطلق

يفقدون كميات كبيرة من السوائل.

خطر الإصابة بالإجهاد الحراري أو التشنجات الحرارية.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة

مثل مدرات البول أو مضادات الاكتئاب، التي قد تؤثر على قدرة الجسم في التعرق أو الاحتفاظ بالماء.

نصائح وقائية:

شرب الماء بانتظام.

تجنب الخروج في فترة الظهيرة.

ارتداء ملابس قطنية وخفيفة.

استخدام واقي شمس.

الجلوس في أماكن مظللة أو مكيفة.