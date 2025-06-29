هنا الزاهد تبهر متابعيها في أحدث ظهور .. شاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة هنا الزاهد في أحدث ظهور

ظهرت هنا الزاهد في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت تنورة قصيرة تصل أعلى الركبة باللون الأبيض ونسقت معها جاكت قصير بنفس اللون.

انتعلت هنا الزاهد حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البني، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت هنا الزاهد بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها الفاتح.