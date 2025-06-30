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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان، هل جربتي وضع الفواكه فى السلطة الخاصة بكي جربيها الأن وسوف تجعليها عادة غذائية، لأنها تصبح ذات قيمة غذائية أعلى، ومذاق مميز، كما تصلح كمقبلات منعشة أو طبق جانبي صحي ومفيد.

سلطة الجرجير بالفراولة والرمان

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ

يقدم الشيف مصطفي العمدة طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان .

المكونات لطريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان  

  • 2 كوب جرجير طازج مغسول ومصفى جيدًا.
  • 1 كوب فراولة مقطعة أنصاف أو شرائح.
  • 1/2 كوب حبوب رمان.
  • 1/4 كوب جبنة فيتا أو جبنة حلوم محمّرة اختياري.
  • 1/4 كوب عين جمل مجروش أو لوز محمص اختياري.

 مكونات التتبيلة الدريسينغ

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
  • 2 ملعقة كبيرة دبس رمان.
  • 1 ملعقة كبيرة خل بلسمك أو خل تفاح.
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر.
  • 1 ملعقة صغيرة عسل نحل أو شراب القيقب لتحقيق توازن الحموضة.
  • رشة ملح حسب الذوق.
  • رشة فلفل أسود.

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
  • في وعاء عميق، ضعي أوراق الجرجير.
  • أضيفي الفراولة المقطعة وحبوب الرمان.
  • أضيفي الجبنة إذا استخدمتيها، والمكسرات المحمصة.
  • في برطمان صغير أو وعاء، اخلطي مكونات التتبيلة جيدًا حتى تتجانس.
  • صبي التتبيلة فوق السلطة قبل التقديم مباشرة، وقلبي برفق حتى تتغلف كل المكونات.
  • قدميها فورًا واستمتعي بنكهاتها المتنوعة والمنعشة.

 نصائح لتقديم مثالي

  • استخدمي فراولة طازجة ناضجة وجرجير صغير الأوراق لنكهة ألذ.
  • يمكن تقديمها مع أطباق اللحوم المشوية أو الساندويتشات الصحية.
  • تناسب حفلات الغداء والبوفيه المفتوح بشكل أنيق وملون.
سلطة سلطة الجرجير بالفراولة والرمان طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان

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طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ

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