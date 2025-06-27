بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل تورتة الفراولة في عشر دقائق

تصدرت الشيف نادية السيد تريند السوشيال ميديا بتورتة العشر دقائق.

ولذلك نقدم إليك طريقة عمل تورتة الفراولة العشر دقائق للشيف نادية السيد.



- المقادير:

علبة بسكويت شاي (أي نوع متوفر)

نصف كوب زبدة مذابة

علبة قشطة أو كريمة حلويات

كوب حليب مكثف محلى (يمكن استبداله بالسكر حسب الرغبة).

كوب كريمة خفق (أو كريمة لبّاني مخفوقة).

فراولة طازجة مقطعة شرائح

جيلّي فراولة (اختياري للتلميع)

مربى فراولة أو صوص فراولة جاهز (للتزيين)

- طريقة التحضير:

1. تحضير القاعدة:

اطحني البسكويت طحنًا ناعمًا، ثم أضيفي الزبدة المذابة وقلّبي حتى يصبح الخليط رمليًا.

افردي الخليط في صينية التورتة أو قالب التشيز كيك واضغطيه جيدًا.



2. تحضير طبقة الكريمة:

في بولة، اخلطي الكريمة المخفوقة مع الحليب المكثف والقشطة حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس.

ضعي الخليط فوق طبقة البسكويت وافرديه بالتساوي.



3. التزيين بالفراولة:

رتبي شرائح الفراولة فوق الكريمة بشكل دائري أو عشوائي حسب الرغبة.

امسحي الوجه بطبقة خفيفة من الجيلي أو المربى لتعطي لمعة جميلة.



4. التبريد:

ضعي التورتة في الثلاجة لمدة 10 دقائق (ويُفضّل ساعة لتماسك أفضل).



ملاحظات:

يمكن استخدام فواكه أخرى بجانب الفراولة مثل الكيوي أو التوت.

في حالة عدم توفر الكريمة اللبّاني، يمكن استخدام بودرة كريم شانتيه مع الحليب البارد.