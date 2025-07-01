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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

10 ساعات في الثلج.. تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف

10 ساعات في الثلج..تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف يسبب غرغرينا
10 ساعات في الثلج..تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف يسبب غرغرينا
أسماء عبد الحفيظ

آثارت حادثة صادمة وغريبة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث فقد شاب تايواني قدمه بالكامل بعد أن قام بنقعها في الثلج لمدة عشر ساعات متواصلة، في محاولة لخداع شركات التأمين بإدعاء الإصابة بحادث مؤلم، لكن ما لم يتوقعه هو أن هذه الحيلة الخطيرة ستنتهي ببتر حقيقي تركه بعاهة دائمة مدى الحياة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية في تايوان، عن موقع scmp، فإن الشاب البالغ من العمر 23 عامًا وضع قدمه اليمنى في دلو مملوء بالماء والثلج لفترة طويلة امتدت إلى 10 ساعات، في درجة حرارة قاربت الصفر، ما أدى إلى حدوث غرغرينا حادة ونخر في الأنسجة نتيجة تجمد الأوعية الدموية وموت الخلايا، ونتيجة لذلك، اضطر الأطباء إلى بتر القدم لإنقاذ حياته ومنع انتشار العدوى إلى باقي الجسم.

استشاري تحذر التجميد لا يسبب ألمًا فوريًا لكنه مدمر صامت

وأوضحت الدكتورة أمل محمد، استشاري القلب و الأوعية الدموية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن ما فعله الشاب التايواني يدخل تحت تصنيف الإصابة بـ"قضمة الصقيع" أو "Frostbite"، وهي حالة تحدث عندما تتعرض الأنسجة لدرجة حرارة منخفضة جدًا لفترة طويلة، ما يؤدي إلى تدمير الأوعية الدموية وتوقف الدورة الدموية في الطرف المصاب.

10 ساعات في الثلج..تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف يسبب غرغرينا

وقالت اسشارى الأوعية الدموية إن التجميد لا يُشعر الشخص بالألم في البداية بسبب خدر الأعصاب، لكنه يبدأ في تآكل الأنسجة الداخلية والخارجية تدريجيًا.

وأوضحت أن التعرض الطويل للثلج أو درجات حرارة شديدة البرودة يؤدي إلى موت الخلايا بسبب نقص التروية الدموية، ومن ثم الغرغرينا التي قد تتطلب بتر العضو المصاب بالكامل.

ما هي أعراض قضمة الصقيع التي تستوجب التدخل العاجل؟

ووفقًا لما قالته استشارى الأوعية الدموية أن هناك علامات تحذيرية يجب الانتباه لها في حال تعرض أحد الأطراف للبرودة الشديدة لفترات طويلة:

  • تغير لون الجلد إلى الأبيض أو الأزرق الداكن
  • الشعور بخدر وفقدان الإحساس
  • تصلب العضو وعدم القدرة على تحريكه
  • ظهور بثور أو قروح
  • تحول الجلد إلى اللون الأسود في مراحل متقدمة دليل على موت الأنسجة

 ونصحت استشارى القلب والأوعية الدموية بعدم تعريض الأطراف للثلج لفترات طويلة دون سبب طبي أوتحت إشراف متخصص، مشرة أنه في حالات الإصابة بالبرد الشديد، أعد تدفئة الطرف المصاب تدريجيًا، وليس عن طريق مصادر حرارة مباشرة.

استشر الطبيب فور ظهور أي من أعراض تلف الأنسجة أو البرودة المفرطة.

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