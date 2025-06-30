مشروبات طبيعية تساعد على تنظيم الشرايين.. نظّف قلبك من الداخل بكوب واحد يوميًا

في زمن تزايدت فيه الأمراض القلبية وتصلب الشرايين، وأصبحت تحتل المركز الأول فى الوفاة حول العالم بحسب أخر الإحصائيات، وذلك بسبب الضغوط والتغذية غير المتوازنة، بات الحفاظ على صحة الشرايين من أهم التحديات الصحية التي تواجه الإنسان المعاصر، ومع أن الطب الحديث يوفّر حلولًا دوائية فعّالة، فإن العودة للطبيعة واستخدام مشروبات عشبية أو طبيعية، قد تكون الخطوة الأولى لحماية القلب والشرايين بطريقة آمنة.

كشفت خبيرة الطب البديل سلمي الحافظ، من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أقوى المشروبات الطبيعية التي تساعد في تنظيف الشرايين، تحسين تدفق الدم، والوقاية من أمراض القلب والجلطات

لماذا تتعرض الشرايين للانسداد؟

الشرايين هي الأوعية الدموية التي تنقل الدم الغني بالأكسجين من القلب إلى باقي أجزاء الجسم. وعندما تتراكم الدهون والكوليسترول على جدرانها الداخلية، يحدث ما يسمى بـ "تصلب الشرايين"، وهو مرض صامت قد يؤدي إلى نوبات قلبية أو سكتات دماغية مفاجئة.

أسباب انسداد الشرايين

تناول الأطعمة الدهنية والمصنعة بكثرة

التدخين وقلة النشاط البدني

السمنة المفرطة

ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

التوتر والإجهاد المزمن

هناك بعض المشروبات الطبيعية التي تساعد على تنظيف تلك الترسبات وتحسين مرونة الشرايين.

مشروب الحامض والثوم وصفة تنظيف الشرايين الأشهر

يُعد مشروب الحامض الليمون والثوم من أشهر الوصفات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في تنظيف الشرايين وتقوية عضلة القلب.

المكونات

4 رؤوس من الثوم المقشر

4 حبات ليمون غير مقشرة

2 لتر من الماء

الطريقة

يُقطّع الليمون والثوم ويوضعان في الخلاط.

يُضاف الماء ويُغلى الخليط لمدة 10 دقائق ثم يُترك ليبرد.

يُصفّى ويُحفظ في زجاجة بالثلاجة.

الجرعة: كوب صغير يوميًا على معدة فارغة لمدة 3 أسابيع، يليها راحة أسبوع، ثم دورة جديدة.

كيف يعمل هذا المشروب؟

الثوم: يخفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، ويمنع التصاق الصفائح الدموية.

الليمون: غني بفيتامين C، يساعد على تقوية الأوعية الدموية، ويذيب الدهون.

الماء الدافئ: يُسهل امتصاص العناصر ويُنظّف الجسم.

هذا المشروب ليس مجرد منظف للشرايين، بل يحفّز الكبد، ويحسّن الهضم، ويزيد من طاقة الجسم.