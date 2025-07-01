كل ما تريد معرفته عن ثقل الساقين.. الأعراض وطرق العلاج

ثقل الساقين من المشكلات الصحية الشائعة خلال فصل الصيف، لا سيما لدى النساء. فما سببه؟ وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة عن هذين السؤالين، أورد موقع “أبونيت.دي” أن ثقل الساقين المصحوب عادة بتورم الكاحلين والقدمين وانتفاخ الوجه يحدث بسبب احتباس الماء في الأنسجة.

وأضاف الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن هذه الحالة الطبية المعروفة أيضا باسم “الوذمة” تحدث غالبا بسبب التغذية غير الصحية؛ حيث يعد الأشخاص، الذين يتناولون رقائق البطاطس والأطعمة المالحة المشابهة، أكثر عُرضة لاحتباس الماء؛ نظرا لأن الصوديوم يتسبب في احتباس الماء.

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النساء أكثر عُرضة لـ ثقل الساقين

كما تعد النساء أكثر عُرضةً للإصابة بالوذمة، وذلك للأسباب الآتية:

الهرمونات: يؤثر ما يسمى بهرمون الجسم الأصفر على جسم الأنثى في النصف الثاني من الدورة الشهرية، مما يؤدي إلى احتباس المزيد من الماء. كما تؤثر التغيرات الهرمونية خلال انقطاع الطمث أيضا على توازن الماء في الجسم.

ضعف النسيج الضام: بالمقارنة مع جلد الرجال، يتميز جلد المرأة بنسيج ضام أقل تماسكا، مما يسمح للجلد بالتمدد بسهولة أكبر أثناء الحمل. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الاختلافات في النسيج الضام أيضا إلى ضعف الأوردة، ومن عواقبها احتباس الماء.

نصائح مهمة لمرضى ثقل الساقين

يشير موقع “أبونيت.دي” إلى أنه يمكن مواجهة الوذمة من خلال التدابير المهمة الآتية:

ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية: تعمل حركات العضلات كمضخة للأوردة، مما يُساعد على عودة الدم إلى القلب، مع مراعاة تجنّب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.

حمامات الساق الباردة: بعد الاستحمام الصباحي يساعد حمام الساق البارد على تقوية الأنسجة؛ فمن خلال تضييق الأوعية الدموية يتمّ نقل السوائل بشكل أكثر فعالية. ويراعى توجيه التدليك نحو القلب، مع البدء بالساق اليمنى، ثم اليسرى.

رفع الساقين: أبسط حل لدعم عودة الماء من الساقين إلى القلب هو رفعهما بشكل صحيح. وللقيام بذلك، ينبغي الاستلقاء بشكل مسطح (بدون وسادة) على السرير ورفع القدمين بحيث يكون الكعبان أعلى من مستوى الحوض.

النظام الغذائي: للمشمش والتين والكيوي تأثير مدر للبول؛ إذ تحتوي هذه الفواكه على البوتاسيوم، الذي يساعد على طرد الماء. ويوجد هذا المعدن أيضا في الموز وفول الصويا والبطاطس. كما أن للهليون والبقدونس والحبوب الكاملة والبطيخ والأناناس والبابايا تأثيرا مدرا للبول.

ويراعى أيضا شرب السوائل على نحو كاف، بمعدل 5ر1 لتر يوميا للعديد من وظائف الجسم، بالإضافة إلى تناول الأطعمة المالحة مثل النقانق والجبن والزيتون وصلصة الصويا باعتدال؛ نظرا لأن الملح يتسبب في انحباس الماء في الأنسجة، بحسب دي بي إيه.

الجوارب الضاغطة الطبية: تعد علاجا مثبتا لتورم الساقين؛ فهي تدعم وظيفة الأوردة، وتمنع تسرب السوائل إلى الأنسجة، وتعزز تدفق الدم.

كما أنها توفر حماية فعالة من الوذمة، خاصةً عند الجلوس لفترات طويلة، على سبيل المثال أثناء السفر أو العمل في المكتب. وفي بعض الحالات، يمكن للأطباء وصف الجوارب الضاغطة، على سبيل المثال لعلاج اضطرابات الأوردة أو أثناء الحمل.

انتفاخ العين: يمكن مواجهة انتفاخ العين من خلال تدليك منطقة العين بلطف باستخدام كريم للعين يحتوي على حمض الهيالورونيك وفيتامين E.