أشعة الشمس والبحر تصيبك بالتهابات.. إليك الحل السريع

علاج التهابات البشرة في المصيف يتطلب عناية خاصة بسبب التعرض للشمس، والمياه المالحة أو الكلور، والرطوبة العالية.

إليك طرق فعالة للتعامل مع هذه الالتهابات:

- أولاً: أسباب شائعة لالتهابات البشرة في المصيف:

التعرض المفرط لأشعة الشمس (حروق الشمس).

الاحتكاك (خاصة بين الفخذين أو تحت الإبط).

الكلور أو مياه البحر.

العرق وعدم التهوية الجيدة للبشرة.

العلاج الفوري لالتهابات البشرة:

1. تهدئة حروق الشمس

كمادات باردة: ضع كمادات ماء بارد أو جل ألوفيرا على المنطقة المصابة.

كريمات تحتوي على بانثينول أو ألوفيرا: مثل بيبانثين، بانثوديرم.

تجنب التعرض للشمس حتى تهدأ البشرة.

2. علاج التهابات الاحتكاك (حمو النيل أو تسلخات).

غسل المنطقة بماء فاتر وصابون لطيف (خالي من العطور).

تجفيف جيد بدون فرك.

دهانات مهدئة:

كريمات تحتوي على أكسيد الزنك (مثل سودو كريم أو درمو زنك).

كريم ميكوستاتين أو دكتارين في حال وجود فطريات.

3. التهيج بسبب الكلور أو ماء البحر.

الاستحمام فورًا بعد السباحة بماء عذب.

ترطيب البشرة بكريم خفيف غير دهني مثل سيبا ميد لوشن أو يوسيرين.

تجنب الملابس المبللة لفترات طويلة.

- نصائح وقائية في المصيف

ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

استخدام واقي شمس واسع الطيف +50 وتجديده كل ساعتين.

ترطيب البشرة مرتين يوميًا على الأقل.

شرب كميات كافية من الماء.