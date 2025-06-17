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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احم نفسك من الألم.. أطعمة تعالج التهابات المفاصل

الام المفاصل
الام المفاصل
اسماء محمد

يحب كثيرون عن طرق علاج آلام المفاصل خاصة التي تعتمد على المواد الطبيعية مثل الغذاء والوصفات الموضعية.

نعرض لكم فى هذا التقرير أهم الأطعمة التى تساعد فى علاج التهاب المفاصل  وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ brownhealth” .

 علاج آلام المفاصل 


إن إضافة هذه الأطعمة عالية الجودة إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في سد الفجوات الغذائية وتقليل آلام المفاصل.

التهاب المفاصل الروماتويدي

أحماض أوميجا 3 الدهنية


توجد هذه الدهون الصحية في أطعمة مثل الأسماك والمكسرات والمكملات الغذائية مثل زيت السمك وتُقلل أحماض أوميجا 3 الدهنية الالتهابات وتيبس المفاصل وتشير الدراسات إلى أن من تناولوا أطعمة غنية بأوميجا 3 أو تناولوا مكملات زيت السمك انخفض لديهم ألم المفاصل وإذا لم تكن من محبي الأسماك، فجرب المصادر النباتية لأوميجا 3، مثل بذور الكتان المطحونة وزيت بذور الكتان والجوز والقلقاس.

اضرار اوميجا 3

فيتامين د 


فيتامين " أشعة الشمس " مهم لوظائف العظام والعضلات. وقد ربطت الدراسات البحثية انخفاض مستويات فيتامين د في الدم بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويد و تشمل مصادره أشعة الشمس، وصفار البيض، وسمك السلمون، وزيت كبد سمك القد، والأطعمة المدعمة مثل الحليب وعصير البرتقال. 

اقرأ نشرات أدويتك واستشر طبيبك أو الصيدلي لمعرفة ما إذا كانت أي من أدويتك تُعرّضك لخطر الإصابة بنقص فيتامين د وتأكد من أن طبيبك يطلب منك إجراء فحص فيتامين د كجزء من فحوصات الدم للفحص السنوي.

الكركم


تحتوي هذه التوابل على مادة كيميائية تُسمى الكركمين، تُخفف آلام المفاصل وتورمها عن طريق تثبيط السيتوكينات والإنزيمات الالتهابية و أظهرت التجارب السريرية التي استخدمت الكركم تحسنًا طويل الأمد في أمراض المفاصل المزمنة المرتبطة بالالتهابات لذا أضف الكركم إلى العصائر أو البيض أو الصلصات لإضافة نكهة مميزة وتعزيز خصائصه المضادة للالتهابات.

مستخلص جذر الزنجبيل


مستخلص الزنجبيل هو جذر نبات الزنجبيل المجفف أو الطازج ويُقال إنه يُخفف آلام المفاصل والالتهابات لدى المصابين بهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي كما ثبت أن الزنجبيل يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات تُشبه الإيبوبروفين.

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