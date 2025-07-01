رغم حرارة الصيف التهابات الجيوب الأنفية لا تختفي.. إليك خطوات الوقاية والعلاج

يعتقد البعض أن التهابات الجيوب الأنفية تقتصر على فصل الشتاء، لكن مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يُحذر الأطباء من أن هذا الفصل قد يكون أكثر تحديًا لمصابي الجيوب الأنفية.

طرق تخفيف التهاب الجيوب الأنفية خلال الصيف

ويمكن للهواء الجاف، والتعرض المستمر لمكيفات الهواء، والأتربة الموسمية، كلها عوامل قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض وزيادة الشعور بالصداع، انسداد الأنف، وضيق التنفس، إلا أن الخبراء يؤكدون وجود خطوات فعّالة يمكن اتباعها للحد من هذه الأعراض.

وهناك عدة طرق تخفف التهاب الجيوب الأنفية خلال الصيف، وفقا لما نشر في موقع Everyday Health، ومن أبرزها ما يلي:

ـ شرب كميات كافية من الماء:

تناول 2-3 لترات يوميًا يحافظ على رطوبة الأغشية المخاطية ويمنع جفافها، ما يُقلل من تهيج الجيوب.

ـ غسل الأنف بمحلول ملحي:

استخدام غسول أو بخاخ أنفي ملحي يساعد على إزالة الأتربة والمهيجات، ويخفف الاحتقان بشكل ملحوظ.

طرق تخفيف التهاب الجيوب الأنفية خلال الصيف

ـ تجنّب التعرض المباشر لمكيف الهواء:

الهواء البارد الجاف الناتج عن المكيف قد يفاقم جفاف الجيوب ويزيد من حدة الالتهاب، لذا يُفضل ضبط المكيف على درجة معتدلة وتوجيهه بعيدًا عن الوجه.

ـ تطبيق كمادات دافئة على الوجه:

وضع الكمادات حول منطقة الجبين والأنف يساعد على تقليل الألم وتحسين تدفق الإفرازات داخل الجيوب.

ـ الابتعاد عن الروائح القوية والملوثات:

ينصح الأطباء بتجنب العطور، دخان السجائر، والمنظفات القوية، كونها تُثير الأغشية المخاطية وتُفاقم الأعراض.

طرق تخفيف التهاب الجيوب الأنفية خلال الصيف

رغم أن الصيف يبدو أقل ارتباطًا بأمراض الجيوب الأنفية، إلا أن الواقع الطبي يؤكد العكس. باتباع خطوات بسيطة وفعالة، يمكن الحد من أعراض التهاب الجيوب والتعامل مع هذا الفصل بأمان وراحة.