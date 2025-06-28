بعد التحذير من الكتافست.. مسكنات الألم تحت المجهر: أضرار صادمة للإفراط في تناولها

في الوقت الذي يلجأ فيه الكثيرون إلى مسكن كتافست كحل سريع للتخلص من آلام الأسنان والمفاصل والصداع، حذّر أطباء من خطورة الإفراط في استخدام المسكنات بشكل عام، لما لها من تأثيرات صحية خطيرة على الجسم، قد تتطور إلى أمراض مزمنة يصعب علاجها.

أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست

وهناك العديد من الأضرار الخطيرة للمسكنات، خصوصًا عند استخدامها بشكل يومي أو عشوائي دون إشراف طبي، وفقا لما نشر في موقع Mayo Clinic وWebMD وHealthline، ومن أبرزها ما يلي:

ـ تلف الكلى والفشل الكلوي:

الاستخدام المستمر لمسكنات تحتوي على "ديكلوفيناك" أو "إيبوبروفين" يرفع خطر الإصابة بالفشل الكلوي، خاصة لدى كبار السن.

ـ قرحة المعدة ونزيف الجهاز الهضمي:

المسكنات تضعف بطانة المعدة، وقد تسبب تقرحات خطيرة أو نزيف داخلي، دون أن يشعر المريض بأعراض واضحة في البداية.

أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست

ـ مشاكل بالكبد:

الإفراط في تناول "الباراسيتامول" تحديدًا مرتبط بزيادة إنزيمات الكبد، ما يؤدي إلى تلف حاد قد يتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

ـ الإدمان النفسي والجسدي:

المسكنات القوية قد تسبب اعتمادًا نفسيًا يؤدي إلى زيادة الجرعة تدريجيًا، ما يضع الشخص في دائرة الإدمان دون أن يدرك.

ـ الصداع الارتدادي:

تناول المسكنات بشكل متكرر لعلاج الصداع قد يؤدي إلى صداع مزمن ومتكرر أكثر حدة من الألم الأصلي.

أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست

ـ أمراض القلب وارتفاع الضغط:

بعض المسكنات تزيد من احتباس السوائل في الجسم، ما يؤدي لارتفاع ضغط الدم وزيادة الضغط على القلب والشرايين.

ـ تأثيرات على العظام والنوم:

الاستخدام الطويل لبعض المسكنات قد يؤدي إلى هشاشة العظام واضطرابات في النوم والمزاج.

أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست

نصائح وقائية من خبراء الصحة

ـ لا تتناول المسكنات أكثر من 3 أيام متواصلة دون استشارة طبية.

ـ لا تخلط بين أنواع مختلفة من المسكنات لتجنب التداخلات الخطيرة.

ـ راقب ظهور أي أعراض مثل التورم أو التقيؤ أو اصفرار الجلد.

ـ استخدم بدائل طبيعية مثل: الزنجبيل، الكمادات، والنوم الجيد لتقليل الألم.