قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد أول ظهور لـ علي شمخاني بعد أنباء مقتله خلال العدوان الإسرائيلي ضد إيران
متى يحق للابنة الحصول على معاش والدها المتوفى.. وهل يؤثر الزواج على الصرف؟| تفاصيل
كندا تبدأ في تحصيل ضريبة الخدمات الرقمية من شركات الإنترنت الكبرى
موعد مباراة تشيلسي وبنفيكا في كأس العالم للأندية
قبل عرضه غدا.. التفاصيل الكاملة لمسلسل مملكة الحرير
إشادات واسعة بتسلم أبو العينين رئاسة البرلمان الأورومتوسطي.. خطوة تعزز مكانة مصر في المشهد الإقليمي والدولي
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28-6-2025
عضو بالكونجرس يدعو ترامب إلى التفاوض مع إيران
بالأرقام | كيف تطور الاهتمام بقطاع الصحة بعد ثورة 30 يونيو؟|فيديو
السعودية.. موسم العمرة يمتد لـ 8 أشهر ويُقسم إلى 3 مراحل
بعد رئاسة مصر.. أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يهنئون أبو العينين
بعد فاجعة المنوفية.. وزارة الأوقاف : القيادة التزام ديني وأخلاقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد التحذير من الكتافست.. مسكنات الألم تحت المجهر: أضرار صادمة للإفراط في تناولها

أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست
أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست
آية التيجي

في الوقت الذي يلجأ فيه الكثيرون إلى مسكن كتافست كحل سريع للتخلص من آلام الأسنان والمفاصل والصداع، حذّر أطباء من خطورة الإفراط في استخدام المسكنات بشكل عام، لما لها من تأثيرات صحية خطيرة على الجسم، قد تتطور إلى أمراض مزمنة يصعب علاجها.

أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست

وهناك العديد من الأضرار الخطيرة للمسكنات، خصوصًا عند استخدامها بشكل يومي أو عشوائي دون إشراف طبي، وفقا لما نشر في موقع Mayo Clinic وWebMD وHealthline، ومن أبرزها ما يلي:

ـ تلف الكلى والفشل الكلوي:

الاستخدام المستمر لمسكنات تحتوي على "ديكلوفيناك" أو "إيبوبروفين" يرفع خطر الإصابة بالفشل الكلوي، خاصة لدى كبار السن.

ـ قرحة المعدة ونزيف الجهاز الهضمي:

المسكنات تضعف بطانة المعدة، وقد تسبب تقرحات خطيرة أو نزيف داخلي، دون أن يشعر المريض بأعراض واضحة في البداية.

أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست

ـ مشاكل بالكبد:

الإفراط في تناول "الباراسيتامول" تحديدًا مرتبط بزيادة إنزيمات الكبد، ما يؤدي إلى تلف حاد قد يتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

ـ الإدمان النفسي والجسدي:

المسكنات القوية قد تسبب اعتمادًا نفسيًا يؤدي إلى زيادة الجرعة تدريجيًا، ما يضع الشخص في دائرة الإدمان دون أن يدرك.

ـ الصداع الارتدادي:

تناول المسكنات بشكل متكرر لعلاج الصداع قد يؤدي إلى صداع مزمن ومتكرر أكثر حدة من الألم الأصلي.

أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست

ـ أمراض القلب وارتفاع الضغط:

بعض المسكنات تزيد من احتباس السوائل في الجسم، ما يؤدي لارتفاع ضغط الدم وزيادة الضغط على القلب والشرايين.

ـ تأثيرات على العظام والنوم:

الاستخدام الطويل لبعض المسكنات قد يؤدي إلى هشاشة العظام واضطرابات في النوم والمزاج.

أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست

نصائح وقائية من خبراء الصحة

ـ لا تتناول المسكنات أكثر من 3 أيام متواصلة دون استشارة طبية.

ـ لا تخلط بين أنواع مختلفة من المسكنات لتجنب التداخلات الخطيرة.

ـ راقب ظهور أي أعراض مثل التورم أو التقيؤ أو اصفرار الجلد.

ـ استخدم بدائل طبيعية مثل: الزنجبيل، الكمادات، والنوم الجيد لتقليل الألم.

المسكنات الكتافست استخدام المسكنات آلام الأسنان أقراص كتافست أمراض مزمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28-6-2025.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى

رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل

فضح محاباة أمريكا لـ إسرائيل.. رئيس الاستخبارات السعودية السابق: لن أزور أمريكا حتى يرحل ترامب

كأس العالم للأندية

MBC مصر تنقل 5 مواجهات نارية من دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025

دفن الضحايا

أول تحرك برلماني بشأن حادث الطريق الإقليمي .. بيان عاجل

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

مصطفى بكري

مصطفى بكري: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الايجار القديم

حريق بقسم الأطفال في مستشفى البدرشين

إخلاء المبنى بالكامل.. السيطرة على حريق بقسم الأطفال في مستشفى البدرشين

ترشيحاتنا

من تشييع إيران

شاهد|مراسم كبيرة.. إيران تشيع قادة الجيش والعلماء الذين استشهدوا في غارات إسرائيلية

الصين وأمريكا

قائد القوات الأمريكية بالمحيط الهادئ: الصين تعزز قدراتها العسكرية بسرعة

صاروخ حوثي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلقه الحوثي من اليمن

بالصور

بعد التحذير من الكتافست.. مسكنات الألم تحت المجهر: أضرار صادمة للإفراط في تناولها

أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست
أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست
أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست

المشروب الذهبي.. فوائد مذهلة لشرب الكركم وطرق غير تقليدية لتناوله

فوائد شرب الكركم
فوائد شرب الكركم
فوائد شرب الكركم

نشرة المرأة والمنوعات| وصفة سهلة لـ الإمساك وحركة الأمعاء.. حظك اليوم.. فوائد تناول شوربة الكوارع أسبوعيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش..سر طبيعي لنحت البطن وحرق الدهون

ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش
ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش
ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش

فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد