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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

المشروب الذهبي.. فوائد مذهلة لشرب الكركم وطرق غير تقليدية لتناوله

فوائد شرب الكركم
فوائد شرب الكركم
آية التيجي

الكركم، ذلك التابل الذهبي الذي طالما استخدم في المطبخ الآسيوي، أصبح الآن حديث الأوساط الصحية حول العالم، بفضل فوائده المدهشة التي تدعم المناعة وتقاوم الالتهاب.

فوائد شرب الكركم

وهناك العديد من فوائد شرب الكركم، حسب دراسات أجنبية، وفقا لما نشر في موقع Healthline وWebMD، ومن أبرزها ما يلي:

ـ مضاد طبيعي للالتهاب: يحتوي على الكركمين، أقوى المركبات الطبيعية في مكافحة الالتهابات المزمنة مثل التهاب المفاصل.

ـ يعزز المناعة: 

ويساعد الجسم على مقاومة الفيروسات والميكروبات، خاصة في فترات تقلب الجو والشتاء.

ـ يحسّن الهضم: 

ويحفّز إفراز العصارات الهضمية، ويقلل الانتفاخ والغازات.

ـ يدعم صحة القلب: 

ويخفض الكوليسترول ويمنع تجلط الدم، ما يقلل خطر الجلطات والنوبات القلبية.

فوائد شرب الكركم

ـ ينشّط الدماغ: 

ويحفّز إنتاج بروتين BDNF المسؤول عن الذاكرة، وقد يقلل من خطر الإصابة بألزهايمر.

ـ يساعد في إنقاص الوزن: يسرّع عمليات الأيض ويحارب الالتهابات المرتبطة بالسمنة.

ـ يمنح البشرة إشراقة صحية: 

ومضاد أكسدة قوي يساعد في علاج الحبوب وتوحيد لون الجلد.

فوائد شرب الكركم

طرق مختلفة لتناول الكركم بفعالية

ـ الحليب الذهبي (Golden Milk):
– حليب ساخن + نصف ملعقة كركم + رشة فلفل أسود + عسل
– مشروب دافئ قبل النوم يُساعد على الاسترخاء ومحاربة الالتهاب.
ـ مشروب الكركم بالليمون:
– كوب ماء مغلي + كركم + عصير ليمون + عسل
– يُشرب صباحًا لدعم المناعة وتنظيف الجسم من السموم.

فوائد شرب الكركم

ـ ماء الكركم على الريق:
ملعقة صغيرة كركم في ماء دافئ
مثالي لتحفيز الهضم والمساعدة في إنقاص الوزن.

ـ إضافته للأطعمة اليومية:
 مثل الأرز، الحساء، التتبيلات، والخضروات المشوية.

ـ مكملات غذائية:
متوفرة في الصيدليات لمن يفضلون الطريقة السريعة والفعالة.

فوائد شرب الكركم

تنبيه صحي لإستخدام الكركم بأمان

لا تتجاوز الجرعة اليومية الموصى بها، ولا يُنصح به في حالات الحمل أو مشاكل الكبد والمرارة دون استشارة الطبيب.
وجود الفلفل الأسود ضروري لتحسين امتصاص الكركمين بنسبة 2000%.

الكركم فوائد شرب الكركم المطبخ الآسيوي المناعة الانتفاخ إنقاص الوزن طرق مختلفة لتناول الكركم إستخدام الكركم

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المشروب الذهبي.. فوائد مذهلة لشرب الكركم وطرق غير تقليدية لتناوله

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