تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، يوم الأربعاء، عن توسيع التحذيرات المتعلقة بلقاحي كورونا الأساسيين، "فايزر" و"موديرنا"، بعد ظهور حالات نادرة من التهاب عضلة القلب، خاصة بين الذكور الشباب.

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

ويُعد التهاب عضلة القلب أحد الأعراض الجانبية النادرة التي ظهرت بعد بدء حملات التطعيم الواسعة في عام 2021، وقد تم تصنيفه حينها كأثر خفيف في معظم الحالات.

وكانت التعليمات الطبية المصاحبة للقاحي فايزر وموديرنا تتضمن بالفعل تحذيرًا موجّهًا إلى الأطباء بشأن هذه المضاعفات.

وفي أبريل الماضي، طالبت إدارة الغذاء والدواء الشركتين المُصنعتين بتحديث التحذيرات الموجودة وتوسيعها لتشمل معلومات أوضح حول الخطر، وتغطية شريحة أوسع من الفئات العمرية المعرضة له.

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

ورغم أن الإدارة تملك الصلاحية لفرض هذه التعديلات، فإنها غالبًا ما تعتمد على آلية تفاوض مع الشركات الدوائية.

ووفقًا للتحذير المُحدث، فإن معدل الإصابة بالتهاب عضلة القلب يُقدّر بنحو 8 حالات لكل مليون شخص تلقوا اللقاح خلال موسم 2023-2024، وذلك للفئة العمرية من 6 أشهر حتى 64 عامًا.

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

كما أظهرت البيانات أن الغالبية العظمى من هذه الحالات سُجلت بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عامًا، في حين كان التحذير السابق يقتصر على الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا فقط.