وداعًا لغزو النمل .. وصفة طبيعية فعّالة تقضي عليه نهائيًا بمكونات من مطبخك

مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، يعاني الكثيرون من غزو النمل داخل المنازل، خاصة في المطبخ وزوايا الأرضيات.

وبينما يلجأ البعض إلى المبيدات الكيميائية ذات الروائح النفّاذة، هناك وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل نهائيًا دون الإضرار بالصحة أو البيئة، وفقا لما نشر في موقع Better Homes & Gardens وHealthline.

وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل

وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل

المكونات البسيطة:

نصف كوب من الخل الأبيض

نصف كوب من الماء

10 قطرات من زيت النعناع العطري أو زيت شجرة الشاي

زجاجة رش (سبراي)

وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل

طريقة الاستخدام:

ـ يتم خلط الخل والماء مع الزيت العطري جيدًا داخل زجاجة بخاخ.

ـ ثم يُرش الخليط على أماكن تواجد النمل، مثل النوافذ، الأبواب، وتحت الأحواض.

ـ يُنصح بتكرار الرش يوميًا لمدة أسبوع لتحقيق أفضل نتيجة.

وبحسب الخبراء، يعمل الخل على إزالة آثار الفيرومونات التي يستخدمها النمل في التنقل، بينما تساهم الزيوت العطرية في طرده بفضل رائحتها النفاذة غير المحببة للنمل.

وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل

نصيحة إضافية للتخلص من النمل في المنازل

احرصي على تنظيف فتات الطعام وبقايا السكر يوميًا، لأن النمل يتتبع الروائح بسهولة، مما يعيد المشكلة حتى مع استخدام الوصفات.