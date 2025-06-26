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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير للمستخدمين.. أخطاء شائعة في استخدام "الإير فراير" تُفسد الطهي وتقلل من كفاءتها

أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية
أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية
آية التيجي

أصبحت المقلاة الهوائية (Air Fryer) من الأجهزة المنزلية الشائعة خلال السنوات الأخيرة، بفضل سهولة استخدامها واعتبارها خيارًا صحيًا بديلاً للقلي التقليدي، إلا أن استخدامها الخاطئ قد يؤدي إلى نتائج غير مرضية، بل ويؤثر على عمر الجهاز.

أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية

واستعرضت خبيرة كتب الطهي "كلير أندروز" أبرز الأخطاء التي يقع فيها المستخدمون عند استخدام المقلاة الهوائية، والتي قد تؤدي إلى طعام غير مقرمش أو غير ناضج كما يجب.

وأفادت أندروز، بأن هناك أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية يمكن أن تفيد الطعام أو تتلف الجهاز بالكامل، وفقا لما نشر في موقع Daily Express، وتشمل ما يلي:

أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية

ـ ملء السلة بشكل زائد:
أحد أكثر الأخطاء شيوعًا هو تكديس الطعام داخل السلة. تؤكد كلير أن المقلاة الهوائية تعتمد على دوران الهواء الساخن لطهي الطعام بشكل متساوٍ.

وإذا كانت السلة ممتلئة أكثر من اللازم، فإن الهواء لا يتوزع جيدًا، مما يؤدي إلى طهي غير متجانس وطعام رطب.

أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية

ـ إهمال التنظيف المنتظم:
تراكم بقايا الطعام والزيوت داخل الجهاز قد يؤدي إلى تصاعد روائح كريهة ودخان، كما يُقلل من كفاءة الطهي.

وتوصي كلير باستخدام بطانة سيليكون أو أطباق مقاومة للحرارة لتسهيل التنظيف والحفاظ على عمر الجهاز.

أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية

ـ توقع نتائج مثالية لكل نوع طعام:
ليست كل الأطعمة مناسبة للطهي داخل "الإير فراير". فبعض الوصفات مثل العجائن الرطبة أو الحلويات اللزجة لا تتناسب مع طبيعة عمل الجهاز، وقد تؤدي إلى فوضى داخلية وتعطل في التشغيل.

أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية

ـ تجنب الأطعمة الخفيفة جدًا:
تنصح كلير بتجنّب الأطعمة خفيفة الوزن مثل قطع الميرينغ أو شرائح الجبن الرقيقة، لأنها قد تطير بفعل تيارات الهواء الساخن وتلتصق بعنصر التسخين، مما قد يُلحق ضررًا بالجهاز.

أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية

ـ عدم رجّ السلة أثناء الطهي:
تجاهل تقليب أو هز الطعام داخل السلة قد يؤدي إلى عدم نضج بعض الأجزاء.

وتوصي الخبيرة بهز السلة بين الحين والآخر لضمان توزيع الحرارة بالتساوي.

أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية

ـ الاعتماد الكامل على الوصفات دون التحقق:
تؤكد كلير أن كل جهاز "إير فراير" يختلف عن الآخر في القوة والسرعة، لذا من المهم متابعة مراحل الطهي يدويًا وفتح الجهاز من حين لآخر لفحص الطعام. بخلاف الأفران، يمكن للمقلاة الهوائية أن تستعيد درجة حرارتها بسرعة بعد الفتح.

أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية

نصيحة لمستخدمين الإيرفراير 

تعتمد تجربة الطهي الناجحة باستخدام المقلاة الهوائية على الفهم الجيد لطريقة عملها، وتجنّب التكديس والإهمال في التنظيف، مع الحرص على التجربة والتعديل حسب نوع الجهاز والطعام. فالاستخدام الذكي للمقلاة لا يمنح فقط طعامًا صحيًا، بل تجربة طهي ممتعة أيضًا.

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تحذير للمستخدمين.. أخطاء شائعة في استخدام "الإير فراير" تُفسد الطهي وتقلل من كفاءتها

أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية
أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية
أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية

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