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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

صعب يخلف وتعبان دائما الأبرز.. تأثير نقص حمض الفوليك على صحة الرجل

حمض الفوليك
حمض الفوليك
ريهام قدري

نقص حمض الفوليك (فيتامين B9) لا يقتصر تأثيره على النساء فقط، بل له آثار مهمة على صحة الرجال أيضاً كما يذكرها the  health site ، خصوصًا فيما يتعلق بـ:


-1. الخصوبة وجودة الحيوانات المنوية

يقلل عدد الحيوانات المنوية.

يزيد من تشوهات الحيوانات المنوية (ضعف الشكل والحركة).

قد يؤدي إلى ضعف الخصوبة وصعوبة الإنجاب.

حمض الفوليك ضروري في تصنيع الحمض النووي (DNA)، وهو عنصر أساسي في إنتاج الحيوانات المنوية.

 2. الصحة العقلية والمزاج

نقصه قد يؤدي إلى: القلق والاكتئاب.اضطرابات في النوم. ضعف التركيز والذاكرة.


لأنه يدخل في إنتاج السيروتونين ومواد كيميائية أخرى تؤثر على المزاج.

 3. أمراض القلب

ارتفاع الهوموسيستين في الدم نتيجة نقص الفوليك يزيد من:

خطر تصلب الشرايين.

احتمالية الجلطات القلبية أو الدماغية.


4. ضعف المناعة

نقصه يؤدي إلى:

ضعف إنتاج خلايا الدم البيضاء.

ضعف مقاومة الجسم للعدوى.


5. التعب والإرهاق

قد يُسبب فقر دم "ميغالوبيلاستيك" والذي يؤدي إلى:

شعور مستمر بالتعب.

ضيق في التنفس.

شحوب البشرة.

المصادر الغذائية للفوليك:

الخضروات الورقية (السبانخ، الجرجير).

الكبدة.

العدس والفاصوليا.

المكسرات.

البرتقال والأفوكادو.

الحبوب المدعّمة.

المصدر :the  health site   

حمض الفوليك نقص حمض الفوليك الفوليك صحة الرجال

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