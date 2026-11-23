عقب المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، على ما تضمنته المذكرات الرئاسية للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن رفض مصر القاطع لفتح حدودها أمام تهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الشهادة تمثل إقرارًا دوليًا صريحًا بصلابة الموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي العربي وتصفية القضية الفلسطينية.

وقال "محمود"، في بيان، إن كشف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن رفض القاهرة التواطؤ في مخطط اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، يعكس حجم الضغوط الهائلة التي تعرضت لها الدولة المصرية منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تعاملت مع الموقف بحكمة ووطنية عالية، وأدركت مبكرًا أن فتح الحدود تحت مسمى الممرات الآمنة ما هو إلا غطاء لتصفية القضية الفلسطينية نهائيًا وتصدير الأزمة إلى الأراضي المصرية.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن مصر لم تكتفِ بالموقف السياسي الرافض للتهجير، بل سخّرت كافة إمكاناتها اللوجستية والبشرية عبر معبر رفح والمطارات والموانئ المصرية لتكون شريان الحياة الرئيسي لأهالي القطاع، حيث استقبلت آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والطبية من مختلف دول العالم وأشرفت على إدخالها، بالتوازي مع استقبال الجرحى والمصابين، لتثبت عمليًا أن دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم هو السبيل الوحيد لإحباط مخططات الاحتلال.

تزويد إسرائيل بالأسلحة رغم إقراره بحجم المأساة الإنسانية

وحول دفاع بايدن في مذكراته عن تزويد إسرائيل بالأسلحة رغم إقراره بحجم المأساة الإنسانية، وتحذيره لإسرائيل من فقدان الدعم الأمريكي مستقبلاً إذا استمرت في رفض حق تقرير المصير للفلسطينيين، أكد على أن هذا التناقض يكشف ازدواجية السياسات الغربية التي ساندت آلة الحرب ثم عادت لتحذر من نتائجها بعد فوات الأوان.

وشدد على أن تحذير الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لإسرائيل يثبت صحة الموقف المصري الثابت، الذي ظل ينادي بأن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق بالقوة العسكرية أو الدعم غير المشروط، وإنما بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا على أن التاريخ سيسجل بأحرف من نور وقوف مصر، قيادةً وشعبًا وجيشًا، سدًا منيعًا أمام محاولات طمس الهوية الفلسطينية.