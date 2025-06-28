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ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش..سر طبيعي لنحت البطن وحرق الدهون
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش..سر طبيعي لنحت البطن وحرق الدهون

ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش
ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش
أسماء عبد الحفيظ

بذرة الكتان، يجهل الكثير من الأشخاص تناول هذه النبتة الغذائية التى تمثل “كنز غذائي”، بذرة الكتان فوائد عديدة، أبرزها التخلص من الكرش، يبحث الكثيرون عن حلول طبيعية و فعّالة وآمنة دون اللجوء إلى أدوية أو أنظمة غذائية مرهقة وبين كنوز الطبيعة التي أُهملت تظهر بذور الكتان كأحد أقوى الأسرار التي يمكن أن تساعدك على خسارة الدهون المتراكمة في البطن، خاصة عند استخدامها في وقيت صحيح.

ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش فوائد بذرة الكتان

نصحت دكتورة التغذية الإكلينيكية آسراء محمد عطية، بتناول ملعقة واحدة من بذور الكتان المطحونة قبل النوم مباشرة.

ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش

1. تحفيز عملية حرق الدهون أثناء النوم

بذور الكتان غنية بأحماض الأوميغا 3 الدهنية، التي تساعد على تحفيز معدل الحرق حتى في أثناء الراحة والنوم. كما أن محتواها العالي من الألياف القابلة للذوبان يبطئ من عملية الهضم، ما يجعل الجسم يبذل مجهودًا أكبر لحرق السعرات، ويدعم تكسير الدهون المتراكمة في مناطق صعبة مثل البطن والخصر.

2. تقليل الشهية وتثبيت معدل الأكل

من أهم أسباب تراكم الدهون في منطقة البطن هو تناول الطعام بكثرة خلال النهار، خاصة الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكريات.
عند تناول ملعقة من بذور الكتان قبل النوم، تمنح شعور بالشبع لفترة أطول، ما يساعد على قمع الشهية في اليوم التالي، وبالتالي تقليل كمية الطعام المستهلكة بشكل طبيعي ومن دون حرمان.

3. تنظيف القولون والتخلص من الانتفاخ

الكرش ليس دائمًا دهون فقط، بل أحيانًا يكون ناتجًا عن انتفاخات وغازات وتراكم فضلات في الأمعاء.
بذور الكتان تحتوي على ألياف طبيعية تُعرف بقدرتها على تحسين حركة الأمعاء، ما يساهم في التخلص من الإمساك وتنظيف القولون من السموم، ومن ثم تخفيف البروز في منطقة البطن وجعلها أكثر انبساطًا.

ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش

4. تقليل الالتهابات الداخلية

الدهون العنيدة في البطن تكون أحيانًا مرتبطة بالالتهابات المزمنة داخل الجسم.
بذور الكتان تحتوي على مركبات مضادة للالتهاب، مثل اللينانين وأحماض أوميغا 3، والتي تساعد على تهدئة الجسم داخليًا، مما ينعكس إيجابيًا على شكل الجسم ومقاومة تراكم الدهون الجديدة.

5. ضبط مستويات السكر في الدم ليلاً

عندما يرتفع مستوى السكر في الدم قبل النوم، يفرز الجسم كميات أكبر من الإنسولين، والذي يحفز تخزين الدهون.
تناول ملعقة من بذور الكتان يساهم في إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يساعد على تقليل تخزين الدهون ويدعم ثبات مستويات الطاقة في أثناء الليل.

طريقة الاستخدام المثالية

ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش

تُؤخذ ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة طازجة يفضل طحنها في المنزل يوميًا.

تُضاف إلى كوب من الماء الدافئ، ويمكن مزجها مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون لتعزيز الهضم.

تُشرب قبل النوم مباشرة.

 ملاحظة: لا يُفضل تناول بذور الكتان الكاملة دون طحن، لأن الجسم لا يستطيع امتصاص فوائدها بالكامل.

هل هناك موانع؟

  • يجب استشارة الطبيب قبل الاستخدام المنتظم إذا كنت تعاني من مشكلات في القولون مثل القولون التقرحي أو القولون العصبي الحاد.
  • لا يُنصح بالإفراط في تناولها لتجنب الإسهال أو اضطرابات الهضم.
  • يجب شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم عند استخدام بذور الكتان.
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