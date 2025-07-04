قبل انطلاق الموسم الجديد .. أحمد حمدي لاعب الزمالك يؤدي مناسك العمرة

أدي أحمد حمدي لاعب نادي الزمالك مناسك العمرة وذلك قبل الاستعداد للموسم الجديد مع فريقه وعودته من الإصابة بالرباط الصليبي والتي حرمته من اللعب لمدة عام كامل.



ونشر الاعب عدد من الصور علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من أمام الكعبة الشريفة وكتب عليها الحمد لله على نعمة العمرة من جديد اللهم لا تحرمنا من تكرارها واجعل لنا فيها نصيب دايما .



أكد الإعلامي مدحت شلبي أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إحالة ملف أزمة لاعب الوسط أحمد حمدي إلى المدير الرياضي الجديد للنادي، جون إدوار، من أجل دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب.

وقال شلبي، خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن أحمد حمدي خضع للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، بعد تجاوزه ضد الإدارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع شلبي “ أن الاتجاه داخل الزمالك حاليًا يميل إلى التهدئة وعدم الإعلان عن أي عقوبة، في ظل وجود رغبة من الإدارة في تمديد عقد أحمد حمدي”



واكد شلبي " عقد أحمد جمدي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما دفع النادي لترك الملف بالكامل في يد المدير الرياضي الجديد