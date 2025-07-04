وسام أبو علي يوجه رسالة لـ آدم كايد صفقة الزمالك المنتظرة

شارك وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام رفقة اللاعب الفلسطيني آدم كايد، صفقة الزمالك المرتقبة.

ووجه وسام أبو علي رسالة لكايد وكتب: “أراك قريبا”.

ستوري وسام أبو علي

ويترقب مسؤولو نادي الزمالك وصول اللاعب الفلسطيني آدم كايد، جناح فريق بريدا الهولندي، إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإتمام إجراءات انضمامه لصفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم الجديد.

واتفق الزمالك مع كايد ووكيله على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، والتي ستكون في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه الهولندي. ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي فور وصوله إلى مصر، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

وينضم آدم كايد إلى الزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة الزمالك لتعزيز صفوف الفريق بعناصر هجومية متميزة استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وسط آمال جماهيرية كبيرة بعودة الفريق إلى منصات التتويج.