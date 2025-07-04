قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح ينعى ديوجو جوتا بكلمات مؤثرة.. ماذا قال؟
بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون
سعر الدولار الآن في البنوك والسوق.. ومفاجأة بشأن استمرار التراجع
كيفية الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة
جمعهما الحب والموت.. قصة وفاة زوجين بطنطا
غموض يحيط بسقوط طفلة أجنبية من الطابق الـ 14 بمدينة نصر
روسيا تستعيد مجموعة عسكريين من أراض تسيطر عليها كييف
ضبط متهمين مطلوبين في 81 حكمًا قضائيًا بكفر الشيخ
موهبة مصرية بلا شبيه.. عمرو سلامة يوجه رسالة لشيكابالا بعد الاعتزال
خطيب المسجد النبوي: الذكر يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويقوي الإيمان
كيفية دفع فاتورة المياه عبر الموبايل 2025
بنك سويسري يرفض طلبا عاجلا لمؤسسة غزة الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسام أبو علي يوجه رسالة لـ آدم كايد صفقة الزمالك المنتظرة

وسام أبو علي
وسام أبو علي
سارة عبد الله

شارك وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام رفقة اللاعب الفلسطيني آدم كايد، صفقة الزمالك المرتقبة.

ووجه وسام أبو علي رسالة لكايد وكتب: “أراك قريبا”.

ستوري وسام أبو علي

ويترقب مسؤولو نادي الزمالك وصول اللاعب الفلسطيني آدم كايد، جناح فريق بريدا الهولندي، إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإتمام إجراءات انضمامه لصفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم الجديد.

واتفق الزمالك مع كايد ووكيله على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، والتي ستكون في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه الهولندي. ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي فور وصوله إلى مصر، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

وينضم آدم كايد إلى الزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة الزمالك لتعزيز صفوف الفريق بعناصر هجومية متميزة استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وسط آمال جماهيرية كبيرة بعودة الفريق إلى منصات التتويج.

الزمالك آدم كايد وسام أبو علي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

صورة أرشيفية

الأمان في مكانين فقط| شتاء نووي يهدد بفناء 5 مليارات إنسان.. تعرف على الملاذ الأخير للبشرية

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 4-7-2025

الايجار القديم

بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية

صورة أرشيفية

حسينا باهتزاز غريب.. كواليس مرعبة في غرق حفار بترول بخليج السويس

محمد منير

محمد منير عن اعتزال شيكابالا: أثبت لنا ماتوقعناه

فرص عمل

مرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل توفر فرصا للتوظيف في محطات المترو

ترشيحاتنا

محافظ المنيا خلال اللقاء

محافظ المنيا : مصر ستظل نموذجًا للتسامح والتعايش السلمي

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بأسوان تفرح أهالى القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية

صورة ارشيفية

ضعف المياه عن 4 مناطق في بني سويف.. الأحد

بالصور

صيدلي يحتال على الحكومة الأسترالية لتمويل سيارات فاخرة بملايين الدولارات

سيارات فاخرة
سيارات فاخرة
سيارات فاخرة

عودة فان ديزل للمشاركة في فيلم Fast & Furious

فان ديزل
فان ديزل
فان ديزل

عودة سيارة ستيلانتس SRT إلى الحياة بشكل جديد

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

أقوى سيارة لاند روفر ديفندر بقوة 626 حصانا

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد