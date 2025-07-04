أنضف وأنقى الشخصيات.. مدرب الزمالك السابق يعلق على اعتزال شيكابالا

علق أحمد مجدي، مدرب الزمالك السابق، على إعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا رسميا كرة القدم.

وقال أحمد مجدي عبر حسابه على انستجرام: "يوم حزين على الكرة المصرية اعتزال أحد أساطيرها، بس محمود بالنسبة ليا عشرة عمر، لعبنا ضد بعض ومع بعض واحترفنا مع بعض ولعبنا منتخبات مع بعض، وفي الآخر كان ليا الشرف اني مرنته".

وأضاف مجدي: "رحلة طويلة مع بعض، من أنضف وأنقى الشخصيات اللي ممكن تتعامل معها، هتوحشنا في الملعب يا حوده وربنا يكرمك في الخطوة اللي جايه".

وكان محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد الفريق أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء، حقق خلالها اللاعب العديد من الألقاب والإنجازات، وكان قائدًا للفريق.

ويُعد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، اللاعب الأكثر حصولًا على بطولات في تاريخ نادي الزمالك، برصيد 18 بطولة خلال مسيرته منذ ظهوره الأول بالقميص الأبيض.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق، حجب القميص رقم 10 في الموسم المقبل، والذي كان يرتديه محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق، بعدما أعلن اللاعب اعتزاله لكرة القدم.

يأتي ذلك تقديرًا لـ"شيكابالا" الذي يعد أحد أساطير القلعة البيضاء، ولتكريم اللاعب على مسيرته الكبيرة مع نادي الزمالك.