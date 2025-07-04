مروان عطية يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية

غادر مروان عطية لاعب الأهلي، صباح اليوم الجمعة، أحد المستشفيات الخاصة بعد إجراء جراحة الفتاق.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن مروان عطية، أجرى منظارا جراحيا لعملية "الفتق" بنجاح فى أحد مستشفيات القاهرة.

وأضاف أن اللاعب يغادر المستشفى، ليحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع، ثم يبدأ بعد ذلك تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى المخصص له.

وقررت إدارة الكرة بالأهلي نقل معسكر الفريق الأول لكرة القدم إلى تونس استعداداً للموسم الجديد .

وكان الأهلي قد تلقي عرض لاقامة معسكر إعداد الموسم الجديد في اسبانيا وبالفعل جري إستخراج التأشيرات.

وقامت إدارة الكرة بالأهلي بنقل معسكر الإعداد للموسم الجديد في مدينة طبرقة بشمال تونس.

ووافق الاسباني خوسية ريبيرو علي نقل المعسكر إلى تونس خاصة أنه سيتضمن 3 مباريات ودية أحدهما ستكون مع النجم الساحلي احتفالا بمئويته.

ويعود الفريق سيعود للتدريبات يوم 14 يوليو الجاري بقياسات بدنية ثم تدريبات لمدة ثلاثة ايام قبل السفر إلى تونس لبدء المعسكر منتصف الشهر الجاري.