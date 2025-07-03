الأهلي ينقل معسكر الإعداد إلى تونس

قررت إدارة الكرة بالأهلي نقل معسكر الفريق الأول لكرة القدم الي تونس استعداداً للموسم الجديد .

وكان الأهلي قد تلقي عرض لاقامة معسكر إعداد الموسم الجديد في اسبانيا وبالفعل جري إستخراج التأشيرات.

وقامت إدارة الكرة بالأهلي بنقل معسكر الإعداد للموسم الجديد في مدينة طبرقة بشمال تونس.

ووافق الاسباني خوسية ريبيرو علي نقل المعسكر الي تونس خاصة أنه سيتضمن 3 مباريات ودية أحدهما ستكون مع النجم الساحلي إحتفالا بمئويته

سيعود الفريق سيعود للتدريبات يوم 14 يوليو الجاري بقياسات بدنية ثم تدريبات لمدة ثلاثة ايام قبل السفر الي تونس لبدء المعسكر منتصف الشهر الجاري