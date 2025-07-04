إمام عاشور يستمتع بعطلته الصيفية مع أفشة وياسر إبراهيم

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر إمام عاشور في أجواء مميزة من عطلته الصيفية مع لاعبي الأهلي محمد مجدي أفشة، وياسر إبراهيم.

إمام عاشور ولاعبو الأهلي

وقرر النادي الأهلي رفض رحيل إمام عاشور نجم وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتلقى الأهلي عرضا من قبل الأخدود السعودي للحصول على خدمات إمام عاشور نجم الفريق .

الأهلي يرى استحالة رحيل إمام عاشور في الوقت الحالي ، وهذا قرار نهائي داخل القلعة الحمراء في ظل الحاجة الفنية للاعب .

وحسمت إدارة الكرة بالأهلي موقف العديد من الملفات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، عقب اجتماعين عقدهما محمود الخطيب، رئيس النادي، مع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول، والذي لا يزال متواجدًا في القاهرة للترتيب لمعسكر الموسم الجديد.