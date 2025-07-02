بعد العرض السعودي.. قرار عاجل من الأهلي بشأن رحيل إمام عاشور

قرر النادي الأهلي رفض رحيل إمام عاشور نجم وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتلقى الأهلي عرضا من قبل الأخدود السعودي للحصول على خدمات إمام عاشور نجم الفريق .

الأهلي يرى استحالة رحيل إمام عاشور في الوقت الحالي ، وهذا قرار نهائي داخل القلعة الحمراء في ظل الحاجة الفنية للاعب .

وحسمت إدارة الكرة بالأهلي موقف العديد من الملفات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، عقب اجتماعين عقدهما محمود الخطيب، رئيس النادي، مع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول، والذي لا يزال متواجدًا في القاهرة للترتيب لمعسكر الموسم الجديد.

وقال محمد يوسف، المدير الرياضي، إنه تم الاتفاق على تفاصيل المعسكر الذي سيُعقد في إسبانيا بدءًا من منتصف الشهر الجاري، إلى جانب عدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق.

وأضاف أن النادي رفض جميع العروض التي تلقاها للتخلي عن الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، في ظل الرؤية الفنية، وبالتالي فإن اللاعب سيبقى مع الفريق.