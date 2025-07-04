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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد منير عن اعتزال شيكابالا: أثبت لنا ماتوقعناه

محمد منير
محمد منير
يمنى عبد الظاهر

علق الفنان محمد منير، على اعتزال محمود عبدالرازق “شيكابالا”، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لعب كرة القدم.

وكان محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد الفريق أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء، حقق خلالها اللاعب العديد من الألقاب والإنجازات، وكان قائدًا للفريق.

وكتب محمد منير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "في هذه اللحظات المؤثرة لنا جميعًا نتذكر شيكابالا، صاحب التاريخ المضئ والمجهود الوفير في نادينا الحبيب الزمالك وفي منتخبنا الوطني، كما أتذكر شيكابالا وأعيُننا تنظُر إليه وهو صبي وديع في مدينه أسوان وأثبت لنا ما توقعناه له بمستقبلً باهر" .

وأضاف: “وفي هذه اللحظات كل الأماني بالمستقبل الباهر لأخي الصغير محمود عبدالرازق شيكابالا ومزيد من الاستقرار والنجاح”.

محمد منير بنادي الزمالك اعتزال محمود عبدالرازق الفنان محمد منير

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