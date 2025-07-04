صلاح عبد الله: اعتزال شيكابالا صدمة لمحبي كرة القدم المصرية

عبّر الفنان الكبير صلاح عبدالله عن حزنه الشديد بعد إعلان النجم محمود عبد الرازق شيكابالا اعتزال كرة القدم، مؤكدًا أن هذا القرار يُعد صدمة كبيرة ليس فقط لجماهير نادي الزمالك، بل لكل محبي كرة القدم المصرية.

تصريحات خاصة عبر قناة الزمالك

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “زملكاوي” الذي يُقدمه الكابتن محمد صبري على قناة نادي الزمالك، قال صلاح عبدالله: “اعتزال شيكابالا قرار صعب على جماهير الزمالك، وخبر حزين لكل عشاق الكرة في مصر. شيكابالا ليس مجرد لاعب، بل هو رمز من رموز النادي وشخصية محبوبة داخل وخارج الملعب”.

إشادة بشخصية شيكابالا

وأشاد عبدالله بشخصية شيكابالا الإنسانية، مؤكدًا أنه يتمتع بأخلاق طيبة وقلب أبيض، وقال: “أنا على المستوى الشخصي أحبه كثيرًا، فهو إنسان طيب للغاية، وأتمنى من قلبي أن يكون قراره بالاعتزال صائبًا، وأن يجد الراحة والنجاح في أي خطوة قادمة في حياته”.

أمنيات بمستقبل مشرق بعد الاعتزال



اختتم الفنان حديثه برسالة دعم لشيكابالا، متمنيًا أن يستمر تأثيره داخل نادي الزمالك، سواء في الإدارة أو التدريب، لما يتمتع به من خبرة وشعبية كبيرة، قائلاً:

“أتمنى أن نراه قريبًا في دور جديد داخل النادي، لأن الزمالك يحتاج دائمًا لأبنائه المخلصين، وشيكابالا من أهم رموز هذا الكيان العظيم”.



