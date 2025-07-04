شيكابالا حتة من القلب .. إعلامي يوجه رسالة مؤثرة للاعب الزمالك

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة مؤثرة للاعب محمود عبد الرازق شيكابالا بعد اعلان رحيله عن نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

⁨وكتب مينا ماهر :" من وإحنا صغيرين، كنا بنشوفه فوق… بيجري بالكرة كأنها جزء من روحه، بنحلم نكون زيه، نلبس زيه، نحتفل زيه. وكبرنا… وكبر هو في قلبنا أكتر.شيكا كان البداية.. وكان الحلم.. وكان الأمان في وقت الهزيمة.

وتابع :"النهاردة، وأنا بكتب الكلام ده، قلبي موجوع..مكنتش فاكر إن اللحظة دي هتيجي… لحظة نودّع فيها الراجل اللي كبرنا على حبه، واللي كل تفصيلة في حياتنا الكروية ليه فيها بصمة.

واضاف :" أنا مش بس مذيع عرفه، أنا طفل كان بيجري ورا صورته، وشاب كان بيقلد احتفالاته، ورجل اتشرف إنه قرب منه، وشيكابالا مش لاعب بيعتزل، شيكابالا حتة من القلب بتتحرك، حتة من الذكريات اللي مستحيل تتعوض..كان الضهر وقت الغلط، والفرحة وقت الفوز، والبسمة اللي بتخلي حب الزمالك له طعم.

واتم : في جزء مننا بيغيب، بس اللي زي شيكا عمره ما بيغيب، بيفضل عايش في كل هتاف، في كل صورة، في كل مرة هنلبس فيها تيشرت الزمالك ونقول “الكابيتانو هنا”.

شكرًا يا كابتن على كل لحظة صدق.. شكرًا إنك خلتنا نحب الكيان أكتر من نفسنا..إنت مش مجرد أسطورة… إنت الحب، والحنين، والدمعة اللي على خد كل زمالكاوي النهاردة

هتوحشنا💔