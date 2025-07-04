قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تبحث مع الفصائل الفلسطينية مبادرة وقف إطلاق النار في غزة
دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء.. ردد أفضل الأدعية المستحبة
لميس جابر: الإخوان وضعوني على قوائم الإرهاب
الملعب هيفتقدك .. "الدردير" يوجه رسالة لشيكابالا
ترامب: أريد الأمان لأهالي غزة وأرحب بالتفاوض مع إيران
أقل سعر دولار اليوم 4-7-2025
2949 فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص في 10 محافظات.. منها لذوي الهمم
البيطريين غاضبة.. ورئيس اتحاد المهن الطبية يرد: لا استثناءات لأحد
الأهلي في مأزق بسبب 3 عروض رسمية لـ وسام أبو علي| خاص
تحقيق في توقف إدارة ترامب عن فرض عقوبات جديدة على روسيا وسط انتقادات ديمقراطية
مصر تتصدر إنتاج التمور عالميًا.. وتتوسع في زراعة الأصناف التصديرية | ونقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
أول قرار من الزمالك بعد اعتزال شيكابالا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكابالا حتة من القلب .. إعلامي يوجه رسالة مؤثرة للاعب الزمالك

شيكابالا
شيكابالا
يمنى عبد الظاهر

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة مؤثرة للاعب محمود عبد الرازق شيكابالا بعد اعلان رحيله عن نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

⁨وكتب مينا ماهر :"  من وإحنا صغيرين، كنا بنشوفه فوق… بيجري بالكرة كأنها جزء من روحه، بنحلم نكون زيه، نلبس زيه، نحتفل زيه. وكبرنا… وكبر هو في قلبنا أكتر.شيكا كان البداية.. وكان الحلم.. وكان الأمان في وقت الهزيمة.

وتابع :"النهاردة، وأنا بكتب الكلام ده، قلبي موجوع..مكنتش فاكر إن اللحظة دي هتيجي… لحظة نودّع فيها الراجل اللي كبرنا على حبه، واللي كل تفصيلة في حياتنا الكروية ليه فيها بصمة. 

واضاف :" أنا مش بس مذيع عرفه، أنا طفل كان بيجري ورا صورته، وشاب كان بيقلد احتفالاته، ورجل اتشرف إنه قرب منه، وشيكابالا مش لاعب بيعتزل، شيكابالا حتة من القلب بتتحرك، حتة من الذكريات اللي مستحيل تتعوض..كان الضهر وقت الغلط، والفرحة وقت الفوز، والبسمة اللي بتخلي حب الزمالك له طعم.

واتم : في جزء مننا بيغيب، بس اللي زي شيكا عمره ما بيغيب، بيفضل عايش في كل هتاف، في كل صورة، في كل مرة هنلبس فيها تيشرت الزمالك ونقول “الكابيتانو هنا”.

شكرًا يا كابتن على كل لحظة صدق.. شكرًا إنك خلتنا نحب الكيان أكتر من نفسنا..إنت مش مجرد أسطورة… إنت الحب، والحنين، والدمعة اللي على خد كل زمالكاوي النهاردة

هتوحشنا💔

الاعلامي مينا ماهر الزمالك وشيكابالا اعتزال شيكابالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر الخميس 3 يوليو 2025

الذهب

880 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالنصف الأول من 2025

الداعية السلفي حازم شومان

حقيقة وفاة الداعية حازم شومان بعد تعرضه لأزمة قلبية

أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة

أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة

تسونامي

«القومي للبحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لـ«تسونامي».. وسبب ارتفاع الحرارة

زلزال

زلزال مدمر وتسونامي هائل.. اليابان تبدأ الاستعداد للكارثة الكبرى

سيارة جوتا

تفحم سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد وفاته.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

شيكابالا

أمير هشام يوجه رساله لشيكابالا بعد قرار الاعتزال

شيكابالا

شيكابالا حتة من القلب .. إعلامي يوجه رسالة مؤثرة للاعب الزمالك

رضا سليم

مفاوضات متقدمة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بشأن رضا سليم

بالصور

أقوى 8 كريمات قادرة على علاج التجاعيد وشد البشرة

علاج التجاعيد
علاج التجاعيد
علاج التجاعيد

أكبر مما تتخيل.. فقع الحبوب يعرض الشباب لمشاكل خطيرة في المستقبل ويسبب الموت

فقع الحبوب
فقع الحبوب
فقع الحبوب

علاج مشاكل السمع يحميك من الٱصابة بالخرف.. دراسة تثير الجدل

تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف

دراسة صادمة.. ارتفاع عدد المصابين غير المدخنين بسرطان الرئة

أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين

فيديو

اصوات مرعبة

بفعل فاعل.. فيديو لقبطان في البحر المتوسط يثير الجدل بأصوات غريبة في القاع

ريهام عبد الغفور ومحمد فراج من بوستر مسلسل كتالوج

بطولة محمد فراج .. نتفليكس تطرح الإعلان الرسمي لـ مسلسل كتالوج استعداداً لعرضه 17 يوليو

أصالة ومدين

اصالة تطرح ألبوم ضريبة البعد والأغنية الرئيسية بتوقيع مدين

كارمن سليمان

كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "حب ايه يا حسرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد