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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر جابر: شيكابالا سبب في زيادة شعبية الزمالك.. وسأفتقده داخل الفريق

شيكابالا
شيكابالا
حمزة شعيب

 

أعرب عمر جابر، لاعب نادي الزمالك، عن حزنه الشديد لاعتزال زميله وقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، مؤكدًا أن تأثيره داخل النادي الأبيض تجاوز حدود الملعب، وساهم بشكل كبير في ترسيخ شعبية القلعة البيضاء بين جماهير الكرة المصرية.

وقال عمر جابر، في تصريحات لقناة «إم بي سي مصر»:
«شيكابالا مش مجرد لاعب أو قائد، أنا عرفته من وأنا صغير، هو أخي قبل ما يكون أسطورة.. بصراحة مش قادر أتخيل الفريق من غيره»، ليجهش بالبكاء أثناء حديثه.

وأضاف:
«الزمالك نادٍ كبير وله تاريخه، لكن شيكابالا من النوع اللي زوّد حب الناس للنادي.. تقدر تقول إنه من رموز الزمالك اللي رفعت شعبيته بشكل غير طبيعي».

وتابع:
«شيكابالا شريك حياتي داخل الفريق، وأنا بعرف قد إيه جمهور الزمالك بيحبه وبيقدّره، عمرهم ما هينسوه».

واختتم عمر جابر حديثه كاشفًا كواليس اعتزال الفهد الأسمر:
«من أول ما سمعت شائعات الاعتزال، كنت بكلمه دايمًا وأحاول أقنعه يكمّل، لكنه كان حاسم في قراره، وكان مقرره بنسبة 100%».

عمر جابر الزمالك شيكابالا

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