تقديرا لـ شيكابالا..ابراهيم فايق يرتدي تيشيرت الزمالك على الهواء

حرص الإعلامي إبراهيم فايق على الظهور مرتديًا قميص نادي الزمالك خلال حلقته الأخيرة عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، وذلك تكريمًا للنجم محمود عبد الرازق شيكابالا، بعد إعلان اعتزاله رسميًا كرة القدم.

وأكد فايق أن هذه اللفتة تأتي احترامًا لما قدمه "الفهد الأسمر" داخل الملاعب المصرية، باعتباره أحد أبرز رموز الكرة في تاريخ القلعة البيضاء.

وجاءت هذه الإشارة المؤثرة من إبراهيم فايق متزامنة مع تصريحات شيكابالا التي حرص خلالها على غلق صفحة الخلافات مع جماهير الأهلي، واختتام مسيرته برسالة تصالح ومحبة لكل الأطراف، مؤكدًا أن "الزعل خلص هنا".

وكان شيكابالا قد أعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا، بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين مع نادي الزمالك، حقق خلالها أرقامًا وإنجازات جعلته أحد رموز النادي التاريخيين.