عضو مجلس الزمالك السابق: لا استبعد تبادل الزيارات بين الخطيب ومرتضى ..وبيبو حضر فرحي

لايستبعد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق تبادل الزيارات بين مرتضي منصور ومحمود الخطيب رئيس الاهلي بعد الصلح الذي تم مؤخرا بين الطرفين .

وقال أحمد مرتضي خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية:"مش بعيد يحصل تبادل الزيارات بين مرتضي منصور ومحمود الخطيب خلال الفترة المقبلة..كابتن بيبو حضر فرحي ..وبنته كانت زميلتي في المدرسة وجوز بنته دفعتي وناس محترمة جدا "

ويضيف أحمد مرتضي :"تربطني علاقة قوية بمحمد سيراج ومحمد الجارحي عضوا مجلس إدارة الأهلي وهما ناس محترمة جدا ".

وأكمل أحمد مرتضي منصور :"مبحبش اعمل خلافات مع حد".