تيبو كورتوا يشيد بالهلال بعد إقصائه مانشستر سيتي: "كرة القدم لا تعترف بالحسابات"

أبدى البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، إعجابه الكبير بالمستوى الذي قدمه الهلال السعودي في مواجهته المثيرة أمام مانشستر سيتي، والتي أقيمت الثلاثاء الماضي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الهلال أثبت قدرته على مقارعة كبار القارة الأوروبية.

ونجح الهلال في تحقيق فوز دراماتيكي على مانشستر سيتي بنتيجة (4-3) بعد مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية، ليحجز الزعيم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، حيث يلاقي فلومينينسي البرازيلي غدًا الجمعة في مواجهة مرتقبة.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال كورتوا: "من الخطأ أن نحكم على مستوى الفرق من المباراة الأولى، لأن الأداء يتطور تدريجيًا خلال البطولة، وهذا ما حدث معنا ومع فرق أخرى كذلك".

وأضاف: "الأندية البرازيلية دائمًا ما تقدم مستويات قوية، وفلومينينسي فريق ممتاز، لكنه سيواجه خصمًا عنيدًا مثل الهلال، الذي قدّم مباراة بطولية أمام مانشستر سيتي.. ستكون مواجهة صعبة ومتوازنة بين الطرفين".

واختتم كورتوا حديثه قائلًا: "الهلال فريق رائع، ويُقدّم مستويات عالية، والأمر لم يعد مقتصرًا على تفوق الأندية الأوروبية فقط.. كرة القدم الحديثة لا تعترف بالحسابات ولا بالأسماء، بل بالمجهود داخل الملعب".

يُذكر أن ريال مدريد كان قد تأهل بدوره إلى ربع النهائي بعد فوزه على يوفنتوس بهدف نظيف، ليضرب موعدًا ناريًا مع بوروسيا دورتموند مساء السبت المقبل على ملعب "ميتلايف"، في إطار سعي الفريق الملكي لمواصلة مشواره نحو التتويج بلقب البطولة العالمية.