هيثم فاروق: شيكابالا أيقونة.. وتأثرت بشدة بعد إعلانه الاعتزال

أكد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، أن اعتزال شيكابالا كرة القدم خبر صادم لجماهير القلعة البيضاء والكرة المصرية.

وقال فاروق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا أيقونة وتأثرت بشدة بعد إعلانه خبر اعتزاله كرة القدم ولكن في النهاية سيبقى نادي الزمالك وتكريم شيكابالا واجب على الجميع لأنه جزء من تاريخ مصر الكروي".

وأضاف: "أتمنى التوفيق لشيكابالا في الفترة المقبلة لأنه أسعد الملايين من جماهير نادي الزمالك".

اعتزال شيكابالا

أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، اعتزاله كرة القدم رسميًا، مؤكدًا أن قراره جاء عن قناعة تامة رغم محاولات المقربين منه لإثنائه عنه، وموضحًا أن لكل لاعب نهاية في الملاعب.

وفي تصريحات عاطفية عبر قناة "MBC مصر"، قال شيكابالا: "قولتلك من سنة إن دي هتكون آخر سنة ليا.. ناس كتير قعدت معايا، لكن القرار كان محسوم بالنسبالي".

"سُنة الحياة"

وأضاف نجم الزمالك المخضرم: "هي سنة الحياة، لازم ييجي وقت ونقول كفاية، وإن شاء الله الزمالك يطلع 100 شيكابالا جديد.. جمهور الزمالك يستاهل ده".

وظهر شيكابالا متأثرًا خلال حديثه، حيث لم يتمالك دموعه خلال حواره التلفزيوني في لحظة وصفها الكثير من جماهير الزمالك بـ"باللحظة الأصعب"، خاصة أنه واحد من أبرز اللاعبين الذين مروا بتاريخ القلعة البيضاء.

يُذكر أن شيكابالا شارك مع الزمالك في مشوار طويل امتد لسنوات، وكان أحد رموز الفريق داخل الملعب وخارجه، إذ ارتبط اسمه بعشرات اللحظات الحاسمة واللقطات الخالدة بقميص الأبيض.